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尹錫悅遭彈劾 日相石破茂：日韓關係重要性不變

中央社／ 東京14日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅（左）與日本首相石破茂。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅（左）與日本首相石破茂。圖／美聯社

面對韓國國會今天表決總統尹錫悅彈劾案，日本首相石破茂稍早談到未來兩國關係時說，「日韓關係重要性並未有任何改變，將持續與韓國方面保持密切溝通」。

韓國國會今天再次表決尹錫悅彈劾案，最後204票贊成、85票反對，通過彈劾案。

日本TBS電視台報導，石破受訪時表示，「韓國應該是作為夥伴合作因應國際社會各式各樣課題的重要鄰國，因此，日韓關係重要性絲毫沒有任何改變」。

由於石破受訪時，韓國國會表決結果尚未出爐，但他談到韓國政壇局勢時說，「會抱持特別且重大關心持續關注」，無論彈劾案結果如何，「必須持續和韓國保持密切溝通，將為此傾注所有努力」。

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