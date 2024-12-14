青瓦台詛咒？尹錫悅遭彈劾 南韓歷任總統遇刺、入獄流亡多無善終

南韓總統尹錫悅上週突然宣布實施戒嚴，但僅數小時後就解除，他今天為此遭到國會彈劾。

尹錫悅不是第一位在執政期間陷入猛烈批判和醜聞的南韓總統。

法新社列舉過去垮台的南韓總統如下：

2016年12月，國會通過時任總統朴槿惠的彈劾案，憲法法院2017年3月裁決彈劾成立，朴槿惠下台。她後來因收賄等罪名被起訴、入獄。

朴槿惠是已故獨裁總統朴正熙的女兒，以清廉形象於2013年成為韓國首位女總統，卻被控收受或要求三星等企業集團提供數千萬美元財物。

她還被控洩露機密文件、將批評政策的藝術家列入黑名單，並開除反對她的官員。

朴槿惠於2021年被判處20年有期徒刑，另須繳交高額罰金。但同年底，繼任總統文在寅赦免了她。

尹錫悅當時擔任首爾檢察官，在朴槿惠下台和入獄的過程中扮演重要角色。

李明博於2008年至2013年擔任總統，2018年10月因貪汙罪被判處15年徒刑。

值得注意的是，李明博被認定有罪，因他收受三星集團賄賂以交換赦免因逃稅入獄的三星會長李健熙。

尹錫悅2022年12月特赦了李明博。

盧武鉉自殺

力倡與北韓和解的盧武鉉於2003年至2008年執政，2009年5月自盡身亡。

盧武鉉當時因一名富裕鞋商支付100萬美元給他的妻子、500萬美元給他的姪女婿而被調查。

全斗煥同意下台

軍事強人全斗煥下令軍隊鎮壓光州起義，因此又被稱為「光州屠夫」。在大規模群眾示威下，他於1987年同意下台，把權力交給盧泰愚。

盧泰愚與全斗煥相交數十年，兩人第一次見面是在韓戰期間的軍事學院，互為同窗。

1996年，兩人均因1979年助全斗煥掌權的政變、鎮壓1980年光州起義、貪汙和其他罪行，被認定叛亂罪成立。

盧泰愚被判處22.5年徒刑，後來減為17年；全斗煥被判處死刑，後來改為無期徒刑。但兩人只在獄中待了兩年，即於1998年獲得特赦。

朴正熙遇刺身亡

朴正熙於1979年10月一場私人晚宴上被自己的情報主管刺殺身亡。

同年12月，時任陸軍將領全斗煥與盧泰愚利用政治動盪發起政變。

尹潽善在政變中被推翻

尹潽善在陸軍軍官朴正熙1961年領導的政變中被推翻，成為短暫存在的南韓第2共和國唯一的總統。

李承晚流亡海外

在1948年當選的南韓首任總統李承晚企圖透過選舉舞弊來延長自己的任期，後來因1960年的學生運動被迫辭職。

李承晚流亡至夏威夷，1965年逝於當地。

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