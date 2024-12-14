青瓦台詛咒？尹錫悅遭彈劾 南韓歷任總統遇刺、入獄流亡多無善終

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中央社／ 首爾14日綜合外電報導
一名要求南韓總統尹錫烈下台的示威者在第二次彈劾投票結果公布後，在首爾國會外用拳頭打他的頭像。圖／法新社
一名要求南韓總統尹錫烈下台的示威者在第二次彈劾投票結果公布後，在首爾國會外用拳頭打他的頭像。圖／法新社

南韓總統尹錫悅上週突然宣布實施戒嚴，但僅數小時後就解除，他今天為此遭到國會彈劾。

尹錫悅不是第一位在執政期間陷入猛烈批判和醜聞的南韓總統。

法新社列舉過去垮台的南韓總統如下：

朴槿惠被彈劾下台，後來入獄

2016年12月，國會通過時任總統朴槿惠的彈劾案，憲法法院2017年3月裁決彈劾成立，朴槿惠下台。她後來因收賄等罪名被起訴、入獄。

朴槿惠是已故獨裁總統朴正熙的女兒，以清廉形象於2013年成為韓國首位女總統，卻被控收受或要求三星等企業集團提供數千萬美元財物。

她還被控洩露機密文件、將批評政策的藝術家列入黑名單，並開除反對她的官員。

朴槿惠於2021年被判處20年有期徒刑，另須繳交高額罰金。但同年底，繼任總統文在寅赦免了她。

尹錫悅當時擔任首爾檢察官，在朴槿惠下台和入獄的過程中扮演重要角色。

李明博，15年刑期

李明博於2008年至2013年擔任總統，2018年10月因貪汙罪被判處15年徒刑。

值得注意的是，李明博被認定有罪，因他收受三星集團賄賂以交換赦免因逃稅入獄的三星會長李健熙。

尹錫悅2022年12月特赦了李明博。

盧武鉉自殺

力倡與北韓和解的盧武鉉於2003年至2008年執政，2009年5月自盡身亡。

盧武鉉當時因一名富裕鞋商支付100萬美元給他的妻子、500萬美元給他的姪女婿而被調查。

全斗煥同意下台

軍事強人全斗煥下令軍隊鎮壓光州起義，因此又被稱為「光州屠夫」。在大規模群眾示威下，他於1987年同意下台，把權力交給盧泰愚。

盧泰愚與全斗煥相交數十年，兩人第一次見面是在韓戰期間的軍事學院，互為同窗。

1996年，兩人均因1979年助全斗煥掌權的政變、鎮壓1980年光州起義、貪汙和其他罪行，被認定叛亂罪成立。

盧泰愚被判處22.5年徒刑，後來減為17年；全斗煥被判處死刑，後來改為無期徒刑。但兩人只在獄中待了兩年，即於1998年獲得特赦。

朴正熙遇刺身亡

朴正熙於1979年10月一場私人晚宴上被自己的情報主管刺殺身亡。

同年12月，時任陸軍將領全斗煥與盧泰愚利用政治動盪發起政變。

尹潽善在政變中被推翻

尹潽善在陸軍軍官朴正熙1961年領導的政變中被推翻，成為短暫存在的南韓第2共和國唯一的總統。

李承晚流亡海外

在1948年當選的南韓首任總統李承晚企圖透過選舉舞弊來延長自己的任期，後來因1960年的學生運動被迫辭職。

李承晚流亡至夏威夷，1965年逝於當地。

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