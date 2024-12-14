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南韓憲政問題正開始…尹錫悅「彈劾通過」即刻停權 政局恐持續不穩

南韓政局動盪 北韓卻異常反應遲鈍？專家分析背後意義

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南韓憲政問題正開始…尹錫悅「彈劾通過」即刻停權 政局恐持續不穩

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
南韓國會議長禹元植落槌宣布彈劾案通過。圖／法新社
南韓國會議長禹元植落槌宣布彈劾案通過。圖／法新社

南韓國會14日通過彈劾總統尹錫悅，按照規定尹錫悅將立刻被停權，職務由總理韓悳洙代理。但問題還沒結束，儘管韓悳洙再三聲稱自己從頭到尾都反對戒嚴，在野黨還是積極推動罷免他的提案，所以南韓政局恐將持續動盪。

此外，尹錫悅在職期間共行使25次否決權，韓悳洙是否會槓上反對黨佔多數的國會，有待觀察。南韓代理總統行使否決權的例子只有2次，包括2004年的高建。

最後，憲法法院必須在收案後180天內做出判決，9位大法官目前有3席空缺，法定需要7席才能審理，但是憲法法院在今年10月凍結相關規定，所以6名大法官仍舊可以審理。尹錫悅13日還提交大法官提名名單到國會，但沒人理會。

朴槿惠被彈劾的審判時間約3個月，一般相信，尹錫悅的案情相對單純，審理時間應該會比較短。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 朴槿惠

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