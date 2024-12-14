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南韓憲政問題正開始…尹錫悅「彈劾通過」即刻停權 政局恐持續不穩

南韓政局動盪 北韓卻異常反應遲鈍？專家分析背後意義

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執政黨未杯葛！尹錫悅二度面臨國會彈劾 結果204：85通過

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓民眾14日參與在國會前方舉行的要求彈劾尹錫悅總統集會，圖為寫著「尹錫悅政權下台」的標語在空中飄揚。路透
南韓民眾14日參與在國會前方舉行的要求彈劾尹錫悅總統集會，圖為寫著「尹錫悅政權下台」的標語在空中飄揚。路透

南韓國會14日下午表決在野各黨第二度提出的尹錫悅總統彈劾案，根據南韓中央日報即時報導，結果為贊成204票，反對85票，棄權3票，無效8票，彈劾案通過。

尹錫悅是南韓史上第三位被國會通過彈劾案的總統，前兩位分別是2004年的盧武鉉和2016年的朴槿惠。

根據此前報導，尹錫悅即時停職，彈劾案將送交憲法法院審理，國務總理韓悳洙將以「大統領權限代行」身分代行總統職務。憲法法院將以最長180天的時間審理後做出判決。

執政的國民力量黨絕大多數國會議員7日缺席表決，導致第一次彈劾案流產。儘管該黨的方針仍然決定反對彈劾，但此次並未杯葛表決。根據報導，南韓國會300名國會議員均出席投票。

雖然是彈劾案採秘密投票，但根據結果計算，應有12名國民力量黨國會議員倒戈。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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