不再全員離席？韓國會再表決尹錫悅彈劾案 國民力量黨維持否決立場
韓國國會今天下午4時（台北時間下午3時）第2次表決總統尹錫悅彈劾案。執政黨國民力量稍早召開緊急議員全體會議，維持「否決」彈劾案的立場，但相較於第一次投票時全體離席，這次同意全員參與表決。
因此，除了7名已經公開表達支持彈劾的國民力量黨議員之外，令人關注的是還會出現多少倒戈票。
尹錫悅3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。
彈劾案需國會總數300席當中2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政的國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。
國民力量黨目前已有7名執政黨議員表態支持彈劾，距通過彈劾需執政黨8票倒戈的門檻僅一步之遙。
上次在7日的第一次彈劾案投票，因為300名議員中只有195人參與投票，未達到法定人數，因此沒有進入計票環節。
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