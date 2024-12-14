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不再全員離席？韓國會再表決尹錫悅彈劾案 國民力量黨維持否決立場

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不再全員離席？韓國會再表決尹錫悅彈劾案 國民力量黨維持否決立場

中央社／ 東京14日專電
南韓民眾在國會前參加遊行，要求彈劾宣布戒嚴的總統尹錫烈。圖／路透社
南韓民眾在國會前參加遊行，要求彈劾宣布戒嚴的總統尹錫烈。圖／路透社

韓國國會今天下午4時（台北時間下午3時）第2次表決總統尹錫悅彈劾案。執政黨國民力量稍早召開緊急議員全體會議，維持「否決」彈劾案的立場，但相較於第一次投票時全體離席，這次同意全員參與表決。

因此，除了7名已經公開表達支持彈劾的國民力量黨議員之外，令人關注的是還會出現多少倒戈票。

尹錫悅3日夜間無預警宣布戒嚴，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。

彈劾案需國會總數300席當中2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，目前國會在野黨席次為192席，執政的國民力量黨108席裡至少需8人以上倒戈，彈劾案才有機會通過。

國民力量黨目前已有7名執政黨議員表態支持彈劾，距通過彈劾需執政黨8票倒戈的門檻僅一步之遙。

上次在7日的第一次彈劾案投票，因為300名議員中只有195人參與投票，未達到法定人數，因此沒有進入計票環節。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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