估百萬人上街響應彈劾尹錫悅！IU、少時俞利準備熱食力挺

南韓國會將於台灣時間下午3時表決總統尹錫悅彈劾案，外界料將通過。為響應和支持彈劾尹錫悅，數十萬人頂著低溫聚集在國會所在的首爾市汝矣島，高舉「彈劾叛亂領袖尹錫悅」、「保護民主」等標語，甚至不少明星也出面聲援，像是知名女藝人IU和少女時代的成員俞利等，也為參與集會的市民朋友獻上熱騰騰的食物等物資。

韓聯社、NEWs1、法新社、中央日報等報導，發起大規模燭光示威活動的組織13日向警方通報，14日將會有20萬人在汝矣島參加集會活動，許多民眾一早就開始聚集在汝矣島國會議事堂附近。

24歲的示威民眾柳熙珍 （Yoo Hee-jin）說，「如果尹錫悅今天沒有被彈劾，我下周還會回來。我每周都會來，直到他被彈劾為止。」

由全國1500多個勞動市民社會團體所組成的「尹錫悅下台非常行動」則估計，此次大規模的集會活動將有超過100萬名市民響應，因此已決定由100多人構成的小組維持現場秩序，呼籲首爾市當局對人潮密集區域進行安全與交通管制。

另一方面，數千名支持尹錫悅的民眾也聚集在首爾光化門廣場附近，高唱愛國歌曲，並揮舞南韓和美國國旗，預計將有3萬人參加。

62歲挺尹的民眾崔熙善（Choi Hee-sun）表示，「尹錫悅別無選擇，只能宣布戒嚴。我贊同他身為總統所做的每一個決定。」

此次也有不少明星出面聲援並力挺彈劾尹錫悅，像是南韓知名女藝人IU，專門透過經紀公司宣布，將準備200份麵包、200杯飲品、100份韓式米糕與200碗湯飯，在國會議事堂附近5家餐廳與咖啡館供應。

此外，知名女團「少女時代」成員俞利（Yuri）也表示，已提前為持有官方應援燈棒的粉絲，提供免費的紫菜包飯。