尹錫悅人馬國會總召表態不再杯葛投票 彈劾過關機率大增

南韓國會訂於當地時間今天（14日）下午4點（台灣時間3點）再次表決彈劾總統尹錫悅。7日表決因執政黨議員集體退席而功虧一簣，這次很有機會過關，因為被視為尹錫悅人馬的國會黨團總召權性東14日表決前夕召開黨團大會，在會中表示他個人意見傾向開放參與投票，要求議員表態是否修改政黨立場（反彈劾）。

南韓當地時間14日上午10時，權性東在國會黨團辦公室召開緊急會議，商討投票策略，包括是否參與投票或繼續杯葛，開放不記名投票或記名投票。7日表決時，執政黨的立場是反對彈劾，現在民怨沸騰，似乎出現鬆動。目前已有7名執政黨議員公開表示支持彈劾，只要再1人倒戈，彈劾案即可過關，交由憲法法院審理，最遲將於180天宣判。