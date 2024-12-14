尹錫悅彈劾案表決登場前 執政黨魁籲：優先考慮國家和人民

南韓國會將於當地時間今天下午4時 （台灣時間下午3時），再度針對總統尹錫悅彈劾案進行表決，執政黨國民力量黨魁韓東勳稍早呼籲議員優先考慮國家和人民。

韓東勳表示，「我已經向人民和議員明確表達了我的意見。今天，我們都要為國家和人民著想。」但未詳細說明對投票率的預期。

韓東勳日前敦促執政黨議員支持彈劾，稱暫停尹錫悅的總統職務是解決當前問題的唯一正解。

在野黨共同民主黨也向執政黨議員喊話，稱拒絕彈劾就是叛國行徑，「保護憲法、法治、民主和南韓未來的唯一途徑就是壓倒性的投下彈劾贊成票。」