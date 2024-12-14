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尹錫悅彈劾案第二回合今下午3點表決！韓媒估通過機會大

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅彈劾案第二回合將於台灣時間今天下午3點表決。路透
南韓總統尹錫悅彈劾案第二回合將於台灣時間今天下午3點表決。路透

南韓國會將於當地時間今天下午4時 （台灣時間下午3時），再度針對總統尹錫悅彈劾案進行表決，若執政黨國民力量黨有8名議員倒戈，彈劾案就會通過。

若彈劾案再度被否決，預計如在野黨共同民主黨所預測，將於21日再度進行第三次彈劾案表決。

當地媒體News1等報導，目前已至少7名執政黨議員公開表態會投下贊成票，估計有匿名的執政黨議員暗中支持彈劾，預料議案將會獲得通過。

如果彈劾案在國會過關，尹錫悅將被立即停職，總統職務將由總理韓悳洙代理，憲法法院將在180日內審理彈劾案。若彈劾成立，總統被正式罷免，需要在60天內舉行總統選舉。尹錫悅則將繼2004年的盧武鉉和2016年的朴槿惠，淪為南韓史上第3位被國會通過彈劾案的總統。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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