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南韓國會今二度彈劾尹錫悅過關機率高 後續發展變數多
南韓總統尹錫悅今天（14日）下午將面臨國會二度彈劾投票，在野的民主黨已經揚言，將於每周六舉辦彈劾投票，直到過關為止。南韓國家通信社韓聯社14日報導，執政黨已有7名議員表態支持彈劾，只差1人倒戈，就能越過彈劾門檻，按照當前黨內氣氛，如果採不記名投票，彈劾案過關機率很高。
彈劾案過關後，尹錫悅將立刻被停權，國務將由總理韓悳洙代行，憲法裁判所有180天的時間審理。無論彈劾案是否過關，執政黨分裂已成定局，支持尹錫悅的議員和支持黨魁韓東勳的壁壘分明，將爭奪黨中央。
在野黨共同民主黨主席李在明競選總統情勢看似一片大好，但他違反選罷法的官司如果敗訴定讞，將無法參選公職，朝野攻防勢必更加激烈。
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