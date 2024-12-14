【專家之眼】前瞻思考韓國政局後續效應

12月3日夜間韓國總統尹錫悅發動烏龍政變雖然很快狼狽落幕，但後續韓國政壇以及民間社會後續效應才正在逐漸浮現。特別是在野黨透過政治報復與司法追訴兩個主軸，針對尹錫悅展開猛烈政治攻勢；而韓國社會透過罷工、罷市與學生街頭示威等政治運動，在諸多層面上將對韓國政局產生短期與長期影響。

誠然就此次政治風潮來說，有些僅會產生短期聲勢效應，但有些卻會衝擊經濟、商貿與社會運作架構，造成持續性深遠影響。首先就整體朝鮮半島安全形勢與基本架構來說，顯然平壤並未見獵心喜，更明確表達無意趁亂從中取利。

同樣美國由副國務卿坎貝爾出面，痛斥尹錫悅衝動冒進挑起政治動盪，立場態度毫不含糊極度明顯；再加上北京相當克制，在面對韓國內部政治情勢上，發言相當謹慎，東京亦是保持低調，未曾指三道四，最多發表些外交辭令與官樣文章來應對情勢。

因此整體說來，儘管韓國政局如此不穩，但倒還不至於在安全情勢與權力架構產生顛覆效應，失控外溢擴散讓整個朝鮮半島與東北亞穩定情勢受到影響；但這也是為何到目前為止，韓國政局發展如此嚴重，朝野對抗尖銳無比，但卻仍然能夠維持其為茶壺內風暴之原因所在。

許多政治觀察家與媒體評論者基本上都認為，假若尹錫悅仍然戀棧其總統大位，恐怕整個政爭難以善了，只會讓韓國朝野政治鬥爭繼續爛戲拖棚。但是吾人卻必須思考，就算尹錫悅因此去職，韓國政治態勢與社會不安能否立即終止，馬上恢復穩定，人心是否能夠順利安定，繼任人選會不會引發另番政治陣痛，讓韓國政局愈搞愈糟，這其中充滿各種變數。

為何尹錫悅到目前為止，儘管態勢逐漸轉為惡劣，卻仍然拒絕離職並且態度強硬對抗在野黨？特別是目前已有跡象顯示，執政黨議員倒戈恐怕不是空穴來風，再度發起罷免與彈劾行動，甚至嚴重到司法起訴，絕對不是紙上談兵，而是具體存在之政治發展趨勢。

假若尹錫悅能夠逃過政治報復，繼續留在總統職位，就其威望如此破產，恐怕是難以主導未來政策；換言之，韓國政治運作必然是引擎空轉，直到其任期結束。而且其在總統職位，雖可暫時免於司法追訴，但必然會繼續頑抗，各種鬥爭招式必然層出不窮，未來政局更是難以安定，因此這就是在野黨不斷呼籲，與其長痛毋寧短痛，必須以壯士斷腕決心，儘速讓尹錫悅下臺，才能夠重新整理政局，讓社會回復正常秩序，經濟恢復運作動能。

再將眼光移轉到經貿與金融層面，韓國政局動盪不免都會在短期內衝擊金融資本市場，但此種負面消息面畢竟不會持續太久，到頭來還是會回歸到基本盤。但若是政爭不止，情勢惡化不能止血，停損點繼續推遲，就有可能對基本架構產生不利影響，此因經濟生產與商貿運作還是會受到政治穩定影響，政治風潮持續日久，社會不安都將讓韓國經濟與商貿競爭力失分。

最後就要思考，假若尹錫悅真是離職，繼任人選到目前看來並未浮現，而未來是否能夠順利出線，接掌政治大權迅速安定政局並讓韓國社會恢復秩序，其中還是充滿各種變數。在沒有明確接任對象前提下，亦讓尹錫悅獲得繼續頑抗希望保持總統大位掙扎本錢。

從韓國總統尹錫悅此次盲動冒進宣布戒嚴，但又被迫叫停案例，吾人就應領悟到，執政者任何希望藉由與在野黨衝突對抗，以便獲得政治利益之策略，必然都要冒著可能造成政治權力真空與政策中斷之風險。施政必須講求人和才能政通，確實是千古不移正道，但是反觀臺灣政壇，朝野對立鬥爭狀況，對比韓國恐怕亦是五十步笑百步。歷史巨輪不斷前進，但人性本質還是依然故我！