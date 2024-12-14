彈劾差1票 尹錫悅防線瀕瓦解

韓聯社昨天報導，南韓國會預計今天下午再度舉行彈劾尹錫悅總統的投票，和上次執政黨僅有三位議員進場投票不同，這次將有廿幾位議員會參與表決；不過，這些議員正就投贊成或反對票做最後考慮。值得注意的是，執政黨籍的首爾市長吳世勳也首度表態，支持彈劾尹錫悅。

最大在野黨共同民主黨為首的在野陣營原計畫今天下午五時（台灣時間下午四時）表決彈劾案，但無黨籍議長禹元植辦公室做綜合考量後，決定將表決時間提前一小時，改到下午四時（台灣時間下午三時）。

除在野陣營的一百九十二位國會議員將投下贊成票，已有七位執政黨國民力量黨的議員表態將參加表決並投贊成票，這七人是趙慶泰、安哲秀、金相旭、金睿智、金宰燮、秦鍾午及韓智雅。目前只差一票，尹錫悅所設下的「反彈劾防線」將會崩潰瓦解，國會就能通過尹錫悅彈劾案。

可能有執政黨的議員未公開表態，但已下定決心投贊成票，因此，執政黨的「倒戈票」已超過八張，達到彈劾案過關的門檻。

十二日甫當選執政黨國會黨鞭的權性東，計畫今天上午召開黨籍議員大會，以確定是否繼續維持黨內目前的反對彈劾立場並參加投票，需三分之二的黨籍國會議員決定，才能改變立場。南韓中央日報指出，執政黨至少廿四位議員將參加第二次的罷免投票。

權性東被韓媒問到，已有黨籍議員公開反對執政黨的立場，是否還有必要開會確定？他坦言，已無法強迫黨內嚴守反對彈劾的立場。

韓媒報導說，黨內「親尹派」、親代表（黨魁）韓東勳的「親韓派」及中間派，已因是否贊成彈劾案而使派系衝突愈演愈烈，恐造成分裂。

共同民主黨代表李在明昨天在國會聲明，呼籲執政黨的議員加入贊成彈劾案的行列。他表示，歷史會記住大家的抉擇，諸位同僚該守護的不是尹錫悅、也不是國民力量黨，而是在寒冬中走上街頭的南韓民眾生活。

今天的彈劾案一旦通過，尹錫悅即被停職，由國務總理韓悳洙以「大統領權限代行」資格代行總統職務，再由憲法法院以最長一百八十天的時間審理後做出判決。尹錫悅則將繼二○○四年的盧武鉉和二○一六年的朴槿惠，淪為南韓史上第三位被國會通過彈劾案的總統。