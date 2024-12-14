快訊

彈劾只差1票！南韓國會今將再度表決 尹錫悅防線瀕瓦解

冷氣團發威！今晨新北9.9度 深夜至明晨探7度低溫 下周再一波

聽新聞
0:00 / 0:00

彈劾差1票 尹錫悅防線瀕瓦解

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
南韓人民十二日晚間在首爾舉行燭光晚會，將七日國會首度表決尹錫悅彈劾案時，未進場投票的一○五位執政黨籍議員肖像做成一張橫幅。（法新社）
南韓人民十二日晚間在首爾舉行燭光晚會，將七日國會首度表決尹錫悅彈劾案時，未進場投票的一○五位執政黨籍議員肖像做成一張橫幅。（法新社）

韓聯社昨天報導，南韓國會預計今天下午再度舉行彈劾尹錫悅總統的投票，和上次執政黨僅有三位議員進場投票不同，這次將有廿幾位議員會參與表決；不過，這些議員正就投贊成或反對票做最後考慮。值得注意的是，執政黨籍的首爾市長吳世勳也首度表態，支持彈劾尹錫悅。

最大在野黨共同民主黨為首的在野陣營原計畫今天下午五時（台灣時間下午四時）表決彈劾案，但無黨籍議長禹元植辦公室做綜合考量後，決定將表決時間提前一小時，改到下午四時（台灣時間下午三時）。

除在野陣營的一百九十二位國會議員將投下贊成票，已有七位執政黨國民力量黨的議員表態將參加表決並投贊成票，這七人是趙慶泰、安哲秀、金相旭、金睿智、金宰燮、秦鍾午及韓智雅。目前只差一票，尹錫悅所設下的「反彈劾防線」將會崩潰瓦解，國會就能通過尹錫悅彈劾案。

可能有執政黨的議員未公開表態，但已下定決心投贊成票，因此，執政黨的「倒戈票」已超過八張，達到彈劾案過關的門檻。

十二日甫當選執政黨國會黨鞭的權性東，計畫今天上午召開黨籍議員大會，以確定是否繼續維持黨內目前的反對彈劾立場並參加投票，需三分之二的黨籍國會議員決定，才能改變立場。南韓中央日報指出，執政黨至少廿四位議員將參加第二次的罷免投票。

權性東被韓媒問到，已有黨籍議員公開反對執政黨的立場，是否還有必要開會確定？他坦言，已無法強迫黨內嚴守反對彈劾的立場。

韓媒報導說，黨內「親尹派」、親代表（黨魁）韓東勳的「親韓派」及中間派，已因是否贊成彈劾案而使派系衝突愈演愈烈，恐造成分裂。

共同民主黨代表李在明昨天在國會聲明，呼籲執政黨的議員加入贊成彈劾案的行列。他表示，歷史會記住大家的抉擇，諸位同僚該守護的不是尹錫悅、也不是國民力量黨，而是在寒冬中走上街頭的南韓民眾生活。

今天的彈劾案一旦通過，尹錫悅即被停職，由國務總理韓悳洙以「大統領權限代行」資格代行總統職務，再由憲法法院以最長一百八十天的時間審理後做出判決。尹錫悅則將繼二○○四年的盧武鉉和二○一六年的朴槿惠，淪為南韓史上第三位被國會通過彈劾案的總統。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅2度彈劾案 南韓國會預計14日下午3時表決

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

「歷史會記錄選擇」尹錫悅彈劾將表決 韓在野黨魁喊話執政黨

彈劾尹錫悅僅差1票！執政黨若不阻止參加 韓媒：將有第8人倒戈

相關新聞

彈劾差1票 尹錫悅防線瀕瓦解

韓聯社昨天報導，南韓國會預計今天下午再度舉行彈劾尹錫悅總統的投票，和上次執政黨僅有三位議員進場投票不同，這次將有廿幾位議...

【專家之眼】前瞻思考韓國政局後續效應

12月3日夜間韓國總統尹錫悅發動烏龍政變雖然很快狼狽落幕，但後續韓國政壇以及民間社會後續效應才正在逐漸浮現。特別是在野黨...

2度彈劾表決前夕…南韓各地 爆倒尹錫悅示威潮

十三日是南韓國會再次表決尹錫悅彈劾案前夕，全韓各地紛紛舉行要求他下台的示威抗議。

第3位高階指揮官被捕！南韓檢方宣布逮捕首都防衛司令官李鎮雨

韓聯社報導，南韓檢方13日逮捕首都防衛司令官李鎮雨。這是檢方針對李鎮雨涉嫌參與尹錫悅宣布戒嚴行動調查的一部分。

尹錫悅2度彈劾案 南韓國會預計14日下午3時表決

南韓國會7日表決總統尹錫悅彈劾案，但未達法定人數不成案後，國會議長室今天指出，明天再度針對尹錫悅的彈劾議案，將提前1小時...

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

南韓國會將在14日針對總統尹錫悅彈劾案再度表決，而尹錫悅此時又被爆出一項爭議。韓民族日報報導，尹錫悅其實上班經常遲到，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。