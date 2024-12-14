2度彈劾表決前夕…南韓各地 爆倒尹錫悅示威潮

十三日是南韓國會再次表決尹錫悅彈劾案前夕，全韓各地紛紛舉行要求他下台的示威抗議。

頂著攝氏零度以下的嚴寒，民眾走上市區的廣場及街道，揮舞色彩繽紛的加油棒、點燃蠟燭並拿著標語，要求總統尹錫悅下台。

相當於我國直轄市的大邱廣域市共八十五個公民、社會、勞工團體和政黨集結在大邱市議會周邊遊行，高喊「尹錫悅下台」和「彈劾尹錫悅」等口號。

另有四千五百名市民聚集在釜山廣域市中心，其中包括穿西裝的上班族與大學生，揮舞ＬＥＤ蠟燭及螢光棒或綁著寫有政治訴求的頭帶，高呼「逮捕並彈劾尹錫悅」和「解散國民力量黨」等口號。

一名高三女學生對記者說，尹錫悅宣布解嚴那晚，「我收到小五弟弟發來一則令人震驚的（南韓通訊軟體）KakaoTalk訊息，他問我說，姐姐，我們要死了嗎？」。她質疑在尹錫悅主政下，南韓還是公正的國家嗎？

聚集在另一大城大田廣域市的約三千名民眾也要求尹錫悅下台。

年紀僅十七歲的金小姐表示，「明天請國民力量黨的議員別再放棄自己的職責，在國會投票支持彈劾案」。

進步派大本營光州地區一百四十五個民間團體也舉行集會，儘管氣溫驟降，民眾依然穿厚外套在戶外廣場要求彈劾尹錫悅。

當地一名張姓高中女生表示，「國家因戒嚴而陷入危機，但是多虧曾經歷一九八○年五月十八日光州民主化運動的先輩們，我們才有和平」。

仁川大學教授金哲弘痛批，尹錫悅竟宣稱自己背離民主的行徑是統治行為，而身為總統的他原本應守護法律與原則。

另外，一位南韓國家調查本部特別調查團官員十三日透露，警方內部正考慮向法院申請拘捕令，以逮捕尹錫悅，並搜查位於首爾龍山區漢南洞的總統官邸。警方也正考慮向法院聲請查扣尹錫悅的通聯紀錄，或要求他出面接受訊問。

警方十一、十二日連續兩天曾試圖進入龍山區總統辦公室搜索與戒嚴令有關的文件，但警衛拒絕配合，使警方只取得有限的資料。