第3位高階指揮官被捕！南韓檢方宣布逮捕首都防衛司令官李鎮雨
韓聯社報導，南韓檢方13日逮捕首都防衛司令官李鎮雨。這是檢方針對李鎮雨涉嫌參與尹錫悅宣布戒嚴行動調查的一部分。
南韓檢方表示：「我們13日傍晚根據逮捕令逮捕首都防衛司令官李鎮雨。」
李鎮雨已在9日晚間8時被限制出境。他被指控在尹錫悅於3日深夜宣布戒嚴後，下令向國會部署戒嚴部隊。
韓聯社指出，李鎮雨是繼國防部長金龍顯和防諜司令官呂寅兄被拘留後，第三位被捕的高階指揮官。檢方計畫在48小時內尋求申請正式拘留李鎮雨。
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