快訊

芝山捷運站外計程車狠撞3車 目擊者：運將下車喊「我有病」

二度挑戰彈劾尹錫悅！週六投票前的民調有多低？

空歡喜一場！LAWSON澄清「無來台展店計畫」 註冊商標原因曝

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓總統尹錫悅12日在總統辦公室發表全國演說。路透社
南韓總統尹錫悅12日在總統辦公室發表全國演說。路透社

南韓國會將在14日針對總統尹錫悅彈劾案再度表決，而尹錫悅此時又被爆出一項爭議。韓民族日報報導，尹錫悅其實上班經常遲到，還在尖峰時段派出一輛空車「假裝出門」，令負責維安的警方和通勤民眾相當困擾。

韓民族日報自11月6日至12月6日一個月間，除了周末和海外出訪外，觀察尹錫悅的上班狀況。他們指出，尹錫悅在這期間遲到了八次，還有五次明明沒有準時上班，卻派出空車「假裝去上班」。

駐守總統官邸和總統府附近的警方對於尹錫悅不準時上班的情況感到困擾。這是因為警方會在尹錫悅上班的路上，分定點控制交通號誌燈，但由於不知道尹錫悅何時上班，導致他們要無限期等待，造成警力浪費。有些警察甚至說，由於等待總統尹錫悅上班期間，身心一直處於緊張狀態，他們自己的健康狀況嚴重惡化。

這種狀況也為通勤民眾帶來很多不便，有些人必須常常繞路去上班，避開交通管制。有遇到交通管制的民眾詢問警方相關狀況，警方回答，「這是一輛空車，尹錫悅總統沒有搭乘這輛車」。民眾紛紛痛批荒唐。

這不是尹錫悅第一次被爆出上班經常遲到。事實上，南韓新聞頻道「首爾之聲」（Voice of Seoul）去年10月和11月就曾爆料，尹錫悅上班經常遲到。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

「歷史會記錄選擇」尹錫悅彈劾將表決 韓在野黨魁喊話執政黨

尹錫悅實行短命戒嚴遭控內亂罪 南韓警方考慮申請逮捕令抓人

尹錫悅「大陸間諜論」為戒嚴辯護 大陸外交部2度表態說話了

衝破官邸警戒線 韓民團喊尹錫悅下台 執政黨7議員挺彈劾

相關新聞

尹錫悅遭爆上班愛遲到！尖峰時段派空車「假裝出門」 警民叫苦連天

南韓國會將在14日針對總統尹錫悅彈劾案再度表決，而尹錫悅此時又被爆出一項爭議。韓民族日報報導，尹錫悅其實上班經常遲到，還...

彈劾尹錫悅僅差1票！執政黨若不阻止參加 韓媒：將有第8人倒戈

南韓總統在野各黨第二度提出的尹錫悅總統彈劾案於13日下午提交至國會全體會議，排定當地時間14日下午4時表決。韓媒披露，執...

二次彈劾前夕！尹錫悅毀憲亂政的民調有多低

南韓12.3戒嚴事件屆滿10天，在展開調查的同時，尹錫悅總統於12月12日發表的電視談話，仍持續強調宣布戒嚴的合理與正當性，並指責在野陣營「拔劍飛舞」、「煽動」，造成民憤持續上升。執政黨國民力量目前已有至少7名議員表態，將於明天12月14日的二次彈劾表決中，投下贊成票，但黨內矛盾衝突也更為激烈。

尹錫悅2度彈劾案 南韓國會預計14日下午3時表決

南韓國會7日表決總統尹錫悅彈劾案，但未達法定人數不成案後，國會議長室今天指出，明天再度針對尹錫悅的彈劾議案，將提前1小時...

「歷史會記錄選擇」尹錫悅彈劾將表決 韓在野黨魁喊話執政黨

南韓國會再過不到24小時即將表決總統尹錫悅的第2起彈劾案。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今天向執政黨議員喊話，若他們不支...

尹錫悅實行短命戒嚴遭控內亂罪 南韓警方考慮申請逮捕令抓人

一名官員今天表示，警方正考慮向法院申請逮捕令逮捕南韓總統尹錫悅，並對總統官邸進行搜查。這是針對尹錫悅因實行短命戒嚴而遭控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。