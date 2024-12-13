彈劾尹錫悅僅差1票！執政黨若不阻止參加 韓媒：將有第8人倒戈

南韓總統在野各黨第二度提出的尹錫悅總統彈劾案於13日下午提交至國會全體會議，排定當地時間14日下午4時表決。韓媒披露，執政的國民力量黨有超過8名國會議員支持彈劾。

根據南韓憲法，彈劾總統需現有國會議員過半數提議，並經現有議員中的3分之2以上贊成，才能成案。由於在野勢力僅有192席，國民力量黨必須至少有8人倒戈，才能跨過門檻，並將彈劾案送交憲法法院審理。

此前，國民力量黨的安哲秀、金睿智、金相旭、趙慶泰與金宰燮已表態支持彈劾。而在黨主席韓東勳表態透過彈劾讓尹錫悅停職是解決當前問題的唯一方法後，秦鍾午（Jin Jong-oh）與韓智雅（Han Zee-a，音）兩位國會議員也表明會投下贊成票。

國民力量黨國會黨團12日選出的新任院內代表（黨鞭）權性東表示，將召開議員大會商討是否調整反對彈劾尹錫悅的方針。南韓文化日報報導，一位匿名受訪的國民力量黨國會議員在電話中表示，除非該黨決定禁止參與投票，否則即便黨的立場是反對彈劾，他也會按照自己的信念，投下贊成票。

文化日報同時指出，國民力量黨內外也有觀察認為，即便維持了反對彈劾的立場，仍可能出現雙位數的造反票。

南韓中央日報12日獨家報導，國民力量黨至少24名國會議員將參加第二度彈劾案表決。共有19人具名表達參與的意願，另有5名國會議員稱「會積極考慮參加」，認為「尹錫悅彈劾防線瓦解」。