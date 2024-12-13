「歷史會記錄選擇」尹錫悅彈劾將表決 韓在野黨魁喊話執政黨

南韓國會再過不到24小時即將表決總統尹錫悅的第2起彈劾案。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明今天向執政黨議員喊話，若他們不支持彈劾案，「歷史會記得並記錄你們的選擇」。

法新社報導，尹錫悅3日短暫實施南韓40多年來首次戒嚴，令活力旺盛且充滿鬥志的南韓民主陷入數年來最嚴重政治動盪。6大在野黨為此4日提出彈劾尹錫悅的動議案，但7日表決時執政黨國民力量黨議員絕大多數抵制，導致彈劾失敗。

然而分析人士表示，經過1週的私下政治斡旋及對尹錫悅和其親信進行愈來愈深入的調查後，共同民主黨如今提出的第2次彈劾案可能更有望成功。

南韓在野黨至少須說服8名執政黨議員倒戈，才可能達到彈劾案通過門檻200票。

李在明今天懇請國民力量黨支持彈劾案，他說：「國會議員必須保護的不是尹錫悅，也不是國民力量黨，而是那些在寒冷街頭哀號的人民他們的日子。…明天請加入支持彈劾的行列。歷史會記得並記錄你們的選擇。」

第1起彈劾案表決時，有2名執政黨議員倒戈。而截至今天中午，已有7名執政黨議員承諾會支持第2起彈劾案，使得通過與否僅毫釐之差。

南韓在野國會議員對於獲得足夠票數信心滿滿。共同民主黨議員金民錫今天表示，他有99%的把握，認為彈劾案將會通過。