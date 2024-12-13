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尹錫悅實行短命戒嚴遭控內亂罪 南韓警方考慮申請逮捕令抓人

中央社／ 首爾13日綜合外電報導
警方正考慮向法院申請逮捕令逮捕南韓總統尹錫悅，並對總統官邸進行搜查。 美聯社
警方正考慮向法院申請逮捕令逮捕南韓總統尹錫悅，並對總統官邸進行搜查。 美聯社

一名官員今天表示，警方正考慮向法院申請逮捕令逮捕南韓總統尹錫悅，並對總統官邸進行搜查。這是針對尹錫悅因實行短命戒嚴而遭控內亂罪的調查一環。

韓聯社報導，南韓國家調查本部特別調查團的官員發表上述言論之際，尹錫悅因12月3日突然宣布戒嚴，已被警方、檢察機關和反貪腐機構列為內亂罪嫌疑人。

當被問及是否會向法院申請逮捕令逮捕尹錫悅時，這位官員向記者表示，內部正在考慮這個問題。

這名官員表示，他們也正在考慮對總統官邸進行搜索和扣押，向法院申請查扣尹錫悅的通聯紀錄，或要求他出面接受訊問。

警方11日曾試圖進入總統辦公室搜索與戒嚴令相關的資料，但警衛處拒絕合作，警方僅獲得有限的文件。

這名官員表示，特別調查團正在研究是否能用相同的搜索令再度展開搜查，或是必須重新申請。通常搜索令有效期為一週，或有指定期限。

南韓在野陣營昨天再度向國會提交彈劾尹錫悅的動議，今天呈報國會全會，預定當地時間明天下午4時進行表決。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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