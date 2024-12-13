尹錫悅「大陸間諜論」為戒嚴辯護 大陸外交部2度表態說話了

面對南韓總統尹錫悅的「大陸間諜論」引發爭議，南韓外交部今天表示，無論最近南韓國內局勢如何，南韓將繼續發展與大陸的雙邊關係，繼續與大陸保持交流溝通。大陸外交部發言人毛寧回應說，推動中韓關係健康穩定發展，符合雙方的共同利益，希望韓方為此積極努力。

毛寧13日下午主持大陸外交部例行記者會，第二度就尹錫悅的涉華言論表態。她還說，我注意到南韓外交部的相關表態，關於韓方昨天有關涉華言論，我們已經表明了中方立場。

在此之前，南韓總統尹錫悅12日發表演說，為宣布緊急戒嚴辯護，他提及大陸間諜威脅，以及陸製太陽能設備破壞南韓森林環境等。

因此，毛寧12日主持記者會時隨即回應表示，「對韓方上述言論深感意外與不滿」，表示韓方將內政問題和涉華因素相關聯，炒作莫須有的所謂大陸間諜，抹黑正常的經貿合作，這不利於中韓關係健康穩定發展。

值得注意的是，大陸商務部副部長李飛正率團訪問南韓，12日在首爾與南韓外交部次官姜仁仙共同主持召開中韓經貿聯委會第28次會議。據大陸商務部，雙方就深化中韓產業鏈供應鏈、貿易投資、區域及多邊等合作交換意見，務實推動相關事項，達成廣泛共識。

另據大陸商務部13日下午發布訊息，李飛12日在南韓首爾，會見了南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教，雙方就深化中韓經貿合作，維護產業鏈供應鏈穩定暢通交換意見。