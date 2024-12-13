快訊

陳文茜曝罹「黑色素癌」擴散多器官！ 醫曝「判斷指標」：要及早就診

保密到家…我向美採購M1A2戰車首批38輛抵高雄港 下船禁空拍

韓警察廳長曝尹錫悅6度致電 下令逮捕國會議員

中央社／ 首爾13日綜合外電報導

韓聯社報導，韓國警察廳廳長趙志浩近日接受警方調查時供稱，總統尹錫悅3日宣布戒嚴後，曾6度致電命令他逮捕國會議員，還說「要通通抓起來，他們違反戒嚴法，把他們抓起來」。

趙志浩表示，尹錫悅先後打了6通電話給他，每次都單方面下達完指示就掛斷，他並未錄下通話內容。

由於他認為尹錫悅的指令荒誕無稽，因此並沒有將指令傳達到前線，也未聽令於尹錫悅。

前韓國國家情報院第一次長洪長元日前也透露，尹錫悅親自命令他「把人全部抓起來，一次抓乾淨」，並收到國防部防諜司令部的逮捕名單。

據稱，趙志浩還表示，防諜司令官呂寅兄曾要求他出動100名調查人員，追蹤執政黨國民力量黨主席韓東勳、在野黨共同民主黨主席李在明等15名政要行蹤，但他命令下屬拒絕接受這項要求。

尹錫悅3日晚間發布戒嚴令後，僅不到6小時就因國會議員緊急表決通過撤銷而解嚴。

據稱趙志浩在解嚴後曾致電尹錫悅，表示「很遺憾事情以這種方式結束」；據報導，尹錫悅則回他：「拜你所賜，事情才會結束得這麼快。」

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅一提再提國防部長人選 直球對決惹惱國會

尹錫悅堅不下台 衛報社論：他不是跛腳鴨而是死鴨

南韓總統官邸首「失守」！民團衝破入口警戒線 高喊尹錫悅下台

尹錫悅不妙？南韓執政黨7議員支持彈劾 差一票通過表決門檻

相關新聞

尹錫悅宣布戒嚴的那一夜 除了政敵還有法官也在逮捕名單上

南韓警察廳廳長趙志浩近日在接受警方調查時透露，3日晚間總統尹錫悅宣布戒嚴時，曾交付一份15人的逮捕名單，最大反對黨黨魁李...

南韓下屆總統該換誰當？民調：在野黨魁李在明37%大勝執政黨魁

南韓國會14日再次表決針對總統尹錫悅的彈劾案，外界關注誰是最可能的接班人選。最新民調顯示，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明...

尹錫悅堅不下台 衛報社論：他不是跛腳鴨而是死鴨

南韓3日戒嚴令風波未平，總統尹錫悅堅持不下台，最新民調顯示支持率僅剩11%，再創就任以來新低。英國媒體《衛報》11日發布...

衝破官邸警戒線 韓民團喊尹錫悅下台 執政黨7議員挺彈劾

南韓總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴引發政局動盪，敦促尹錫悅下台的遊行示威隊伍12日突破警方警戒線，湧進首爾龍山區漢南洞...

尹錫悅一提再提國防部長人選 直球對決惹惱國會

南韓國會最快14日將再度表決彈劾總統尹錫悅的動議，尹錫悅態度依然強硬，照常行使總統權力。沖岩高中學長金龍顯背鍋扛下宣布戒...

韓股連四天上漲 有望收復尹錫悅戒嚴未果引發的跌幅

韓股主要指數Kospi指數周五（13日）連續第四天上漲，目前攀高0.6%，報2,497.6點，有望收復在總統尹錫悅實施戒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。