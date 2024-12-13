韓警察廳長曝尹錫悅6度致電 下令逮捕國會議員

韓聯社報導，韓國警察廳廳長趙志浩近日接受警方調查時供稱，總統尹錫悅3日宣布戒嚴後，曾6度致電命令他逮捕國會議員，還說「要通通抓起來，他們違反戒嚴法，把他們抓起來」。

趙志浩表示，尹錫悅先後打了6通電話給他，每次都單方面下達完指示就掛斷，他並未錄下通話內容。

由於他認為尹錫悅的指令荒誕無稽，因此並沒有將指令傳達到前線，也未聽令於尹錫悅。

前韓國國家情報院第一次長洪長元日前也透露，尹錫悅親自命令他「把人全部抓起來，一次抓乾淨」，並收到國防部防諜司令部的逮捕名單。

據稱，趙志浩還表示，防諜司令官呂寅兄曾要求他出動100名調查人員，追蹤執政黨國民力量黨主席韓東勳、在野黨共同民主黨主席李在明等15名政要行蹤，但他命令下屬拒絕接受這項要求。

尹錫悅3日晚間發布戒嚴令後，僅不到6小時就因國會議員緊急表決通過撤銷而解嚴。

據稱趙志浩在解嚴後曾致電尹錫悅，表示「很遺憾事情以這種方式結束」；據報導，尹錫悅則回他：「拜你所賜，事情才會結束得這麼快。」