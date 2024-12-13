尹錫悅宣布戒嚴的那一夜 除了政敵還有法官也在逮捕名單上
南韓警察廳廳長趙志浩近日在接受警方調查時透露，3日晚間總統尹錫悅宣布戒嚴時，曾交付一份15人的逮捕名單，最大反對黨黨魁李在明當然榜上有名，與尹錫悅不對盤的執政黨黨魁韓東勳在名單上，也不令人意外。但其中有一個人名他感到很陌生，腦海中第一個反應是：「這是何方神聖？」
此人名為金東炫，南韓首爾中央地方法院刑事合議33庭庭長。11月25日，金東炫就最大在野黨共同民主黨黨魁李在明涉嫌教唆偽證一案作出一審宣判，宣判李在明無罪。
李在明被指控在2018年至2019年間，在涉及自身的法院庭審中要求時任京畿道城南市市長金炳亮（已故）的秘書金鎮成作出對自己有利的證詞，被南韓檢方認為涉嫌教唆偽證而被起訴，求處3年刑期。法院審判後認定，確實有作偽證，但無法證明是李在明教唆，所以宣判無罪。
南韓最高法院13日發布新聞稿，對於中央日報的獨家報導表達嚴重關切，認為如果報導屬實，以戒嚴令逮捕現任法官，將是對司法權的惡意侵犯。
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