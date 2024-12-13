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南韓下屆總統該換誰當？民調：在野黨魁李在明37%大勝執政黨魁

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。法新社
南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明。法新社

南韓國會14日再次表決針對總統尹錫悅的彈劾案，外界關注誰是最可能的接班人選。最新民調顯示，最大在野黨共同民主黨黨魁李在明成人氣最高，支持度達37%，執政黨國民力量黨魁韓東勳以7%次之，第二大在野黨「祖國革新黨」黨魁曹國則以6%列居第三。

南韓媒體News1委託民調專門機構Embrain Public於10日針對全國1005名18歲以上族群進行調查「誰最適合擔任下屆總統」，民調結果12日公布，李在明獲得37%壓倒性支持率，大幅領先其他人選。

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳則以7%支持率位居第二，接著是前法務部長、第二大在野黨祖國革新黨黨魁曹國，獲6%支持率，此後依序是大邱廣域市長洪準杓（5%）和首爾市長吳世勳（4%）等，但也有22%民眾認為，最適合成為下屆總統的人選從缺。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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