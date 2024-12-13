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尹錫悅堅不下台 衛報社論：他不是跛腳鴨而是死鴨

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓3日戒嚴令風波未平，總統尹錫悅堅不下台。法新社
南韓3日戒嚴令風波未平，總統尹錫悅堅不下台。法新社

南韓3日戒嚴令風波未平，總統尹錫悅堅持不下台，最新民調顯示支持率僅剩11%，再創就任以來新低。英國媒體《衛報》11日發布社論直指，尹錫悅已經不是所謂的「跛腳鴨」，而是一隻「死鴨」。

衛報11日發表一篇題為「衛報對南韓戒嚴令崩壞的觀點：民主燈塔需要新領袖」的社論。文章指出，南韓的民主發展向來不平順，近年更是出現嚴重的政治分歧。這次的戒嚴風波顯示，南韓的政治體制發揮成功的緩衝效果，但「大眾對民主的承諾才是過去數十年來捍衛民主的核心」。

文章稱，「這場危機正玷污一個從貧困中崛起的國家，而這個國家不僅成為全球貿易、投資與技術流動中心，更是亞洲罕見的民主成功故事」。

文中批評執政黨國民力量黨7日在國會表決中集體離席，杯葛尹錫悅彈劾案，稱議員「將政黨利益置於國家與人民之上是錯誤的，不會輕易得到原諒」，呼籲議員若想延續政治生涯，在本周末的第二次表決應投下贊成票。

社論指出，「在5年任期的第2年，尹錫悅不是跛腳鴨，而是一隻死鴨」，南韓現在需要的「不是辭職時程，而是立刻舉行大選」。

文章中說，南韓接下來在國際外交上面臨種種考驗，包括來自北韓的核武威脅、美國總統當選人川普重返白宮將要求南韓提高軍費。南韓國內也面臨諸多挑戰，像是物價上漲、經濟成長停滯、人口老化等問題，「可信的政治領導力比以往任何時候都更重要」，稱「南韓人已經向外展現他們珍惜民主，現在是讓他們實踐的時候了。」

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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