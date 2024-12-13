專訪：首爾領袖換人當 美日韓同盟添不確定性

DW：南韓總統尹錫悅在這個週末挺過第一輪彈劾，但反對黨已經表明要在下週、甚至下下週再度提出彈劾。這場風波會如何結束？如果尹錫悅再度挺過彈劾，他會辭職以保全顏面嗎？

金艾倫（Ellen Kim）：一切都尚未明朗。如您所言，在反對黨計畫每週都提出彈劾的情況下，尹總統最終仍可能被彈劾。而民眾對於彈劾失敗的不滿，可能對執政黨構成更大的壓力，甚至可能打破黨內保全尹錫悅不被彈劾的共識。所以我們還得持續觀察。然而，就算執政黨想要保全尹錫悅，他們也可能無法達成使命。目前執政的保守派，過去曾有一段創傷，那就是2016年12月的朴槿惠彈劾案。當時執政的新世界黨內，有超過60位執政黨議員倒戈支持彈劾，該黨也分裂成兩個部分。另一方面，執政黨想避免反對黨在下一場總統大選中獲勝。種種原因，都讓執政黨決定避免彈劾，即便他們意識到民眾對於彈劾案的支持。這是非常複雜的問題。

DW：若要通過彈劾案，需要執政黨有8人倒戈支持彈劾。您預期更多的執政黨議員，在下週、或未來的投票中，跑票支持彈劾嗎？

金艾倫（Ellen Kim）：如果執政黨的議員認為，日漸高漲的民意已經構成威脅，我認為就會出現跑票。如同上週六所見，有3名執政黨議員決定留下來投票，其中至少1人表態支持彈劾。因此，我們無法確定接下來的表決，會如何發展。但我認為，輿論壓力有可能改變執政黨目前的共識。

DW：如果尹錫悅最終被彈劾，總統大選會在多久以後舉行？人們何時可以知道，下一任總統是誰？一兩個月嗎？

金艾倫（Ellen Kim）：根據憲法，總統大選必須在現任總統離任60天內舉行。不過，我們還得觀察執政黨給出怎樣的時程與計畫。主要的在野黨領袖李在明仍面臨官司，因此在野黨希望算好時間，避免他的判決被執行。（註：共同民主黨黨魁李在明涉嫌違反公職選舉法，上個月遭宣判1年、緩刑2年，李在明已上訴。）各方都在思考，何時舉辦大選，對自己最有利。老實說，現在很難看出選舉會在何時登場。

DW：北韓目前尚未有太多行動，他們還在觀察局勢嗎？如果局勢發展對北韓不利，您預期平壤採取更多行動嗎？

金艾倫（Ellen Kim）：根據南韓合同參謀本部以及美軍的消息，他們並未偵測到北韓的異常行動。然而，北韓若在南韓政局不穩的這個時機，採取任何軍事挑釁，都可能產生反效果。北韓的行動，可能造成「聚旗效應」，並對執政黨與總統有利。從戰略上來說，北韓並不想這麼做。

DW：尹錫悅對北韓採取相對鷹派的立場，因此任何挑釁都可能被他作為理由，延長他的執政。這與我下一個問題有關。目前在南韓的政治危機，對於南韓與美國及日本的盟友關係，造成多大影響？除了南韓內部的問題，川普也將在下個月重返白宮，但他對於結盟並不是太支持。這會如何影響美韓同盟？

金艾倫（Ellen Kim）：尹錫悅的戒嚴令，對於美日韓同盟有很大的影響。而如您所言，川普重返白宮，也對三方同盟的未來，製造不確定性。對此，有三個因素需要考慮。

首先是川普，他的美國優先政策，會如何影響美韓同盟與美日同盟？這是我們必須考慮的重要因素。很明顯地，台面上有許多議題，讓南韓與日本都必須根據川普的發言來進一步討論。這是要觀察的因素之一。

再來就是首爾與東京之間，基於歷史因素再度激起的緊張關係，例如近來在佐渡金山的爭議。（註：位於日本新潟縣佐渡市的金礦場「佐渡金山」曾涉及徵用韓國勞工，當地相關展覽、紀念活動，今年中引發爭議。）因此，如果兩國關係再度陷入緊張，加上兩國的領袖更替……事實上，包含川普在內，美日韓都出現領袖更替。日韓之間在歷史議題上，日漸緊張的關係，是需要考量的第二項因素。

第三項因素是川普的北韓政策。北韓是凝聚美日韓三方合作的基礎，而北韓正出兵烏克蘭以支援俄羅斯。即將回鍋的川普已經表明，他希望與北韓進行對話。如果川普想提出自己的一套北韓戰略，就可能對於三方同盟的北韓戰略，造成不利影響。所以，這三個因素，都可能在川普上任之際，對美日韓同盟帶來不穩定性。當這三個因素交互影響，我們就得觀察。

DW：北韓已經開始與俄羅斯和中國結盟。而您剛才提到關於川普的部分，則可能影響現狀。我們看到，尹政府對於北韓與中國都採取強硬立場；跟尹政府相比，下一任政府會如何面對北韓與中國？

金艾倫（Ellen Kim）：這取決於誰當選總統。目前的局勢對主要反對黨共同民主黨、以及該黨黨魁李在明有利。不過，如我之前所言，李在明的官司可能影響他參選。李在明反對尹錫悅與美國呼應的外交政策。李在明認為，尹錫悅讓南韓扮演「全球樞紐國家」，為南韓帶來不必要的麻煩，像是烏克蘭與台海問題；他希望南韓能與中國有良好的經濟合作。因此我認為，李在明在某種程度上，將試圖增進對中關係。不過，川普回歸執政也帶來變數，我們得觀察李在明如何因應川普的政策。我認為這之間，有很大的不確定性。

DW：如果川普與金正恩展開另一場會談，這會讓北韓在未來4年更願意與南韓溝通嗎？

金艾倫（Ellen Kim）：如果南韓再度產生進步派政權，我認為進步派政府會再度嘗試與北韓交涉。不過，最大問題在於北韓是否願意這麼做。目前在戰略上來看，北韓沒有與美韓交涉的動機。

我認為，北韓領導人對2017年和2018年的外交關係，感到尷尬和失望，而北韓領導人也宣布南韓為主要敵人，不再追求統一政策。因此，我認為如果舉行峰會並重新開始對話，北韓可能會希望直接與美國對話，將南韓排除在外。我認為這將是最有可能發生的情況。但我們無法確定對話是否會重新開始。我認為川普政府希望恢復對話，可能是為了與北韓談判，以避免向烏克蘭派遣更多的軍隊，並減少韓半島上的威脅，而不是討論韓半島的無核化。我認為北韓已經非常明確地表示，無核化問題已不在討論範圍內，而川普也非常了解。

DW：關於中國，您提到反對黨不願意介入台海議題與烏克蘭戰爭。如果下一任南韓政府執政期間，台灣海峽發生戰爭，比如中國入侵台灣，他們會如何反應？他們會放棄與美國的同盟，避不表態，還是不得不有所作為？他們將如何應對可能的戰爭？

金艾倫（Ellen Kim）：我認為他們會對局勢更加謹慎，他們非常擔心南韓以任何方式，干預或介入台海問題——除非中國直接攻擊韓國，因為有美軍在南韓駐紮，中國可能會將其視為台灣海峽衝突中的潛在威脅。所以我認為這就是可能發生的情況，但我們無法確定。北韓也可能利用台灣海峽危機，在韓半島採取行動。所以，目前真的很難預測所有事情會如何發展。

DW：在這次韓國政治危機期間，我在華盛頓聽到美國官員說美韓同盟並沒有改變，即使在選舉之後，也不會改變。但兩國的同盟關係，是否會變得不像尹政府執政時一樣密切、有效？如果反對黨執政，它勢必將保留與美國的同盟關係，但關係會弱化嗎？

金艾倫（Ellen Kim）：如果下一任美國總統不是川普，那麼我會認為，下一任來自非現任執政黨的南韓總統，可能採取更獨立自主的外交政策，稍微偏離目前的路線。但下一任美國總統是川普。川普一再提到，要求所有盟友增加國防支出、達到GDP的3%，又預告他可能對所有國家加徵關稅；針對南韓，川普提到撤出駐韓美軍。因此，即便南韓由進步派政府執政，由於川普帶來的不確定性，美韓同盟依舊處於風險之中。就算進步派政府想獨立制定外交政策，多數南韓民眾也不希望美國撤軍。

DW：大多數韓國人是否希望美軍基地留在當地？有任何民調數據可以參考嗎？他們有多支持首爾與華盛頓之間的同盟關係？

金艾倫（Ellen Kim）：一直以來，南韓民眾大力支持美韓同盟。新的變數是，考慮到北韓增加的核武能力，對於南韓發展核武的支持度也很高。這是另一個可能會與美國、甚至中國，產生緊張的因素。如果川普繼續談論減少介入、減少對於美韓同盟的支持，這些說法將改變局勢。當然，如果南韓因為考慮核武，而面臨國際制裁，這將減少大眾對於發展核武的支持。我們無法確定民眾有多支持核武，但我認為這將影響中國、日本、美國的盤算。

DW：所以無論是獨立還是依賴美國，南韓民眾都希望擁有更強大的國防力量？

金艾倫（Ellen Kim）：基本上南韓認為，我們無法讓北韓去核化。美國為此提供了核保護傘，並重申了美國對協防南韓的堅定承諾，包括使用核武器；這也是拜登和尹錫悅在《華盛頓宣言》當中的基礎。（註：《華盛頓宣言》是兩國領袖在2023年4月、美韓同盟70週年之際發表的宣言。）不過，如果川普再度要求盟友增加國防開支，並減少美國參與對外政策，這將削弱南韓與其他盟友對於美國防禦承諾的信賴程度；若真的照此發展，那麼南韓就需要考慮其他選項，來抵禦北韓日益增長的核武能力與威脅。北韓多次談到使用戰術核武器對付南韓，因此南韓人民不可避免地，必須考慮自己的生存選項。

DW：那麼南韓民眾對中國的看法如何？他們認為中國是夥伴還是對手？

金艾倫（Ellen Kim）：南韓顯然希望與中國建立良好關係，但我認為中國在北韓問題上並沒有起到很大的幫助。在北韓與俄羅斯建立戰略合作夥伴關係前，中國是北韓最有影響力的國家。但首爾政府感受到，無論北韓有何舉動，中國都不太願意幫助南韓，因此帶來失望與挫敗感，進而影響南韓對中國的情感與看法。

DW：我最後一個問題是關於日韓同盟。我們看到尹錫悅擱置歷史爭議，推動日韓同盟，也給了拜登面子，促成美日韓三方同盟關係。但在下一屆政府當中，是否可能只剩下美韓同盟，而沒有日韓同盟？

金艾倫（Ellen Kim）：美日韓同盟與G7是目前最可行的合作框架。聯合國安理會已不再有效。無論川普的政策將如何影響美國對日及對韓同盟關係，對於美國來說，保持並維持這種三邊合作對美國的利益很重要。川普並未提及美日韓三方合作，但許多前川普政府官員都曾說過，維持三邊合作對美國很重要。我們還需要觀察川普的想法，這部分還沒有明確的跡象。

DW：那麼，反對黨如何看待日韓聯盟？他們想要保留它，還是因為歷史問題，他們可能不想保留？

金艾倫（Ellen Kim）：我認為他們會嘗試稍微重新平衡。這也取決於日本在歷史問題上，願意做出多少行動，因為許多人認為日本一直非常消極，並沒有像南韓的尹政府那樣，做出足夠的回應。我認為這種情況，在一定程度上引起了越來越多的挫敗感與失望。因此，許多人認為日本需要多付出一些努力。

金艾倫（Ellen Kim）簡介：金艾倫是華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員，曾任韓國講座副主任，研究聚焦美韓關係以及美中兩國在印太地區的戰略競爭。

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