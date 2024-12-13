黨魁挺彈劾 韓執政黨內訌

南韓執政黨國民力量黨黨魁韓東勳十二日在國會召開記者會表明，黨內有必要就彈劾總統尹錫悅達成共識。韓東勳首度呼籲全黨支持預定在十四日下午五時（台灣時間明天下午四時）再次舉行的尹錫悅彈劾案。

韓東勳在記者會說，透過彈劾暫停尹錫悅行使總統職權，是解決當前問題的唯一方法。他表示，已確認尹錫悅沒有回應黨內向他提議的「循序漸進辭職」方案，有違尹錫悅七日公開向全國人民的承諾，即全權交由執政黨決定其剩餘任期的各種穩定政局方案。

韓東勳強調，現在應將尹錫悅排除在三軍統帥等所有國政事務以外，而這必須由執政黨籍國會議員出席國會全體會議，並參與對尹錫悅的彈劾案表決，同時憑藉議員的良心和信念投票。

不過，紐約時報十二日引述該黨議員、當天新當選國會黨鞭的權性東報導，執政黨反對彈劾立場依然未變，忠於尹錫悅的「親尹派」議員並在會中與韓東勳互嗆。

尹錫悅十二日再次公開講話，強硬主張三日晚間宣布戒嚴的正當性，稱戒嚴屬於他身為總統的統治行為，不容檢警、法院等司法體系置喙。

韓東勳在尹錫悅這番強硬談話後，隨即出席國民力量黨議員會議表明支持彈劾。韓東勳說，事先完全不知道尹錫悅要發表談話。

最大在野黨共同民主黨十二日下午聯手祖國革新黨等在野六政黨，第二次發起尹錫悅彈劾案。民主黨擬十三日向國會全體會議報告，並於十四日進行表決。

周六的投票有一變數。南韓最高法院十二日就前總統文在寅任內的法務部長、祖國革新黨黨魁曹國涉嫌子女升學舞弊以及阻礙青瓦台監察組調查案宣判，他被判處有期徒刑兩年定讞，這使他喪失國會議員資格，最快十三日入獄。

由於執政黨現有一○八席、在野陣營一百九十二席，這將令在野勢力減少一席，但祖國革新黨仍可遞補一席，故在野仍為一百九十二席。

南韓國會十二日舉行全體會議，通過金建希獨檢法，任命獨立檢察官查明第一夫人金建希操縱股價等弊案；這是在野陣營過半的國會第四次表決通過該案。

在總席次三百席的南韓國會，十二日有兩百八十二位議員參與表決，本案在一百九十五票贊成、八十五票反對、二票棄權下通過。國民力量黨在表決前雖定調反對立場，但仍有三位議員倒戈投下贊成票。國會同日也表決通過，任命獨立檢察官查明尹政府宣布戒嚴是否涉及違憲與內亂。

金建希獨檢法規定任命特別檢察官調查金建希所涉的十五項罪嫌，包含她涉及操控德意志汽車公司股價和收受名牌包等案件。韓聯社報導說，尹錫悅此次將再度對本案行使否決權。

警方也有動作，繼十一日遭警衛阻攔而幾乎無功而返後，十二日下午再次突襲搜查總統辦公室，位於同棟大樓的聯合參謀本部已同意配合調查。