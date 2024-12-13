尹錫悅拒絕請辭 強調戒嚴正當

南韓總統尹錫悅十二日上午突然發表全國談話，除了強調三日宣布緊急戒嚴令的正當性，並主張戒嚴屬於總統的統治行為，因此拒絕自行辭職，將正面迎戰對他的彈劾及調查。

尹錫悅十二日稱，無論是彈劾或調查，都將「坦蕩蕩應對」。對三日晚間突實施戒嚴的理由，他宣稱國政正陷入癱瘓的緊急狀態，才依法行使總統宣布戒嚴的權力，以「捍衛國家，讓國政得以恢復正常」。這是他身為總統所做的高度政治判斷。

尹錫悅指稱，依憲法宣布戒嚴屬於他的統治行為，如同行使特赦權與外交權，不屬司法審查的對象。他並反批在野陣營等反對派人士將「救國的緊急處分」，當作危害國家的內亂，將把南韓憲法和法制體系推向危險深淵。

尹錫悅辯稱，若只是想保住總統位子，他根本沒必要去對抗擾亂國家憲法秩序的勢力，遑論宣布戒嚴。他也又一次將國政空轉責任歸咎在野黨，批評在野黨自尹政府上台以來，已對多位官員發起彈劾。

尹錫悅另指控在野黨的如意算盤就是藉由彈劾他，轉移最大在野黨共同民主黨代表（黨魁）李在明官司纏身的焦點，並提前舉行總統大選。他形容在野勢力正遂行「國會獨裁」，唯有實施戒嚴，才能守護自由民主與憲政秩序。

尹錫悅最後再次為這次事件向民眾致歉，但強調他將「和各位國民戰鬥到最後一刻」。

尹錫悅談話還打出「抗中」牌，指過去一年發生數起疑為中國間諜案件，包括六月發現有三名中國人在釜山使用無人機拍攝美軍航空母艦與南韓軍事設施，他希望修訂刑法間諜罪處罰這類外國間諜，卻遭在野黨阻撓。他還提到，中國生產的太陽能設備，正在破壞南韓的森林環境。

南韓記者詢問大陸外交部發言人毛寧對尹錫悅談話有何看法，毛寧說，「中方注意到有關情況，對韓方上述言論深感意外和不滿」。

韓聯社分析，這次談話旨在拒絕執政黨國民力量黨「政局穩定工作小組」本周對尹錫悅提議的「循序漸進辭職」方案，即尹錫悅「二月下台、三月舉行總統大選，或三月下台、五月大選」的計畫。

尹錫悅曾在七日國會首次表決彈劾案前幾小時發表道歉談話，這次是他宣布結束戒嚴後第二次公開露面。韓聯社等韓媒報導說，自七日在首爾龍山區總統辦公室發表談話後，他就盡量避免外出，一直待在龍山區漢南洞的總統官邸。

尹錫悅七日的談話僅約三分鐘，就戒嚴一事「真心向人民致歉」，稱過程中造成民眾不安及不便，「我不會規避政治與法律責任，我的任期等各項穩定政局的方案將全權交由執政黨決定」。反觀此次談話約廿九分鐘，而且語氣強硬。