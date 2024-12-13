尹錫悅遭彈劾 機率升高

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
南韓總統尹錫悅12日通過電視發表對國民談話，為實行緊急戒嚴辯解。圖／新華社
南韓總統尹錫悅12日通過電視發表對國民談話，為實行緊急戒嚴辯解。圖／新華社

南韓總統尹錫悅矢言「對抗到底」之際，南韓在野黨12日第二度提交彈劾尹錫悅的議案，預定14日表決，而且隨著更多執政黨議員表態支持，彈劾案通過的機率升高。

尹錫悅12日稍早發表談話，試圖合理化震驚全球的戒嚴行動，表示是為了要讓公眾了解在野黨的「反國家舉動」，他也將對彈劾行動「對抗到底」。

執政黨國民力量黨黨魁韓東勳同日表示，在尹錫悅意外發表談話後，「已證實」尹錫悅無意參加該黨要求他有序辭職的計畫，彈劾現在是唯一選項，因此呼籲執政黨國會議員參加預定14日登場的二度彈劾投票。

此前，主要在野黨共同民主黨和其他五大在野黨第一次提出的彈劾動議，因為國民力量黨議員的缺席杯葛，未達到200票的支持門檻，如今國民力量黨表態支持彈劾，提高了過關的機率。

目前已有六名執政黨議員表示，將在匿名投票中支持彈劾尹錫悅，距離200票門檻還差兩票。

最新民調顯示，74.8%南韓成年人認為尹錫悅應該立刻下台。

在野黨12日提出彈劾案後，將遞交至國會，並於72個小時內進行表決，本次彈劾案預定14日表決。若尹錫悅彈劾案成功通過，將交由憲法法庭審理，最長可審理180日，若憲法法庭的判決不利於尹錫悅，他將被迫下台，並在兩個月內舉行總統大選。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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