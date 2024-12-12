南韓總統官邸首「失守」！民團衝破入口警戒線 高喊尹錫悅下台

韓國總統尹錫悅3日深夜無預警宣布戒嚴引發政局動盪，敦促尹錫悅下台的遊行示威隊伍今天突破警方警戒線，湧進首爾龍山區漢南洞的總統官邸入口，他們高呼尹錫悅下台。

韓聯社報導，這是戒嚴事件發生後，面對民眾集會的總統官邸首次「失守」。韓國國會計畫14日對尹錫悅彈劾案進行第2次表決之際，民眾要求彈劾的呼聲日益高漲。

韓國工會「全國民主勞動組合總聯盟」和民間團體「敦促尹錫悅立即下台．推進社會大改革的緊急活動」今天下午2時在首爾一處車站集結後，往總統官邸方向遊行示威。主辦單位和警方推算的參加人數分別為1萬人與4000人。

這支示威隊伍抵達一處路口時遇到保守團體遊行，警方因此限制通行，過程中示威隊伍與警方發生肢體衝突，經過暫時解散後，他們又於下午5時左右在首爾的漢江鎮站重新集合，並前往總統官邸。

雖然警方試圖阻止，但示威隊伍（主辦單位推算5000人、警方推估1000人）最終仍越過警方警戒線，抵達總統官邸入口的哨所前面，他們高喊口號譴責尹錫悅。

由於警方4度發布解散命令，示威隊伍於傍晚6時10分左右解散，並轉往汝矣島參加在國會前面舉行的燭光集會。