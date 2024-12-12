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尹錫悅短命戒嚴餘波盪漾 南韓國會通過任命獨檢調查

中央社／ 首爾12日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。圖／路透
南韓總統尹錫悅。圖／路透

在野黨掌控的韓國國會今天通過尋求任命獨立檢察官，就總統尹錫悅實施短命戒嚴展開調查的法案，並且通過彈劾法務部長官朴性載和警察廳廳長趙志浩。

韓聯社報導，國會全體會議以195票贊成、86票反對、2票棄權，通過「關於任命獨立檢察官查明尹錫悅政府通過違憲緊急戒嚴發動內亂事件真相的法案」。

國會今天開議期間，也就「12/3緊急戒嚴事件」，通過對朴性載和趙志浩的彈劾動議。

其中對朴性載的彈劾動議以195票贊成、100票反對通過；對趙志浩的彈劾動議以202票贊成、88票反對通過。兩人將遭到停職，由憲法法院針對彈劾案作出最終裁定。

韓國警方今天也就逮捕趙志浩和首爾警察廳長金峰植，向法院申請逮捕令。兩人因執行總統尹錫悅上週短暫施行的戒嚴令，於昨天遭到拘留。

與此同時，調查這起戒嚴風波的警方調查人員繼昨天遭到總統警護處阻攔對峙、無功而返後，今天再度試圖對總統辦公室院區展開搜查。

韓國警察廳旗下國家搜查本部特別搜查團為取得與尹錫悅3日實施戒嚴令相關的文件和材料，當地時間下午2時許派員前往龍山總統辦公室。

警方表示，今天行動目標是毗鄰總統府的合同參謀本部，並非總統辦公室院區。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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