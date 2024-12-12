南韓在野黨再向國會提案 「尹錫悅彈劾案」將於14日表決

韓聯社報導，南韓六大在野黨12日下午第二次向國會提交尹錫悅彈劾案，預計會在14日針對此案進行表決。

南韓最大在野黨共同民主黨，以及祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨共六黨，其所屬191名國會議員共同發起尹錫悅彈劾案。韓聯社指出，預計該議案13日被呈報至國會全會後，將在14日表決。

在野黨原先於4日向國會首次提交尹錫悅彈劾案。國會7日在全體會議上就該案進行表決。但因執政黨國民力量議員缺席，使出席人數不及表決所需法定人數，導致彈劾案最終未能通過。