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南韓在野黨再向國會提案 「尹錫悅彈劾案」將於14日表決

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓民眾12日在首爾國會附近示威要求彈劾總統尹錫悅。圖／路透
南韓民眾12日在首爾國會附近示威要求彈劾總統尹錫悅。圖／路透

韓聯社報導，南韓六大在野黨12日下午第二次向國會提交尹錫悅彈劾案，預計會在14日針對此案進行表決。

南韓最大在野黨共同民主黨，以及祖國革新黨、改革新黨、進步黨、基本收入黨和社會民主黨共六黨，其所屬191名國會議員共同發起尹錫悅彈劾案。韓聯社指出，預計該議案13日被呈報至國會全會後，將在14日表決。

在野黨原先於4日向國會首次提交尹錫悅彈劾案。國會7日在全體會議上就該案進行表決。但因執政黨國民力量議員缺席，使出席人數不及表決所需法定人數，導致彈劾案最終未能通過。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案

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