南韓政局動盪…外媒提問「誰治國？」 專家一聽發言人回答怒批鬧劇

南韓總統尹錫悅因為3日戒嚴6小時事件，現在遭限制出境，被控叛國罪受到調查，國會14日再度表決尹錫悅彈劾案過關可能性也越來越高。儘管尹錫悅仍是南韓總統，但已威信盡失難以繼續執政，執政黨先前宣稱安排尹錫悅交出權力有序下台，也於法無據，外國媒體詢問現在究竟誰在當家治理南韓，總統發言人竟稱「沒有官方答案」。

執政的國民力量黨國會議員7日缺席抵制第一次彈劾案表決，讓尹錫悅繼續留任。國民力量黨的領導人此前堅稱，將安排尹錫悅經過協商有序下台，最快明年2月辭職，但尹錫悅12日再度發表全國演說，否認緊急戒嚴是內亂，指責在野黨濫用彈劾，企圖癱瘓國政，國會淪為破壞憲法的產物，還稱無論是彈劾或調查，他都會坦蕩應對奮戰到底。

韓聯社指出，尹錫悅此次講話，意在拒絕國民力量黨提出的「有序卸任」方案。國民力量黨黨魁韓東勳隨即表示，沒有料到尹錫悅會發表全國談話，稱已緊急命令黨內召開道德委員會，討論將尹錫悅開除黨籍。韓東勳說，黨內需要就彈劾案形成共識，「目前通過彈劾停止總統職務是解決問題的唯一方法」。

南韓政壇這幾天的發展，讓政府陷入混亂。金融時報報導，該報記者詢問現在究竟誰在治理南韓時，一名總統發言人表示，「對於這個問題，沒有官方答案」。

芝加哥全球事務委員會的南韓政治專家佛雷霍夫（Karl Friedhoff）表示，「沒人知道誰在掌管軍隊，甚至連總統辦公室也不能說出誰在管理國家，這與有序過渡完全相反」。

金融時報指出，投資人擔心作為亞洲第4大經濟體的南韓國政管理，外國外交官則質疑，在南北韓緊張局勢升級之際，誰擁有南韓軍隊指揮權。

對於尹錫悅此前曾宣稱將總統權力移交給執政黨和內閣的協議，法律專家已對憲政基礎提出異議。高麗大學法學教授金善澤（譯音）表示，除非總統永久喪失行為能力，或是國會通過彈劾總統由總理代理，否則憲法裡面沒有總統權力轉讓給其他任何人的根據。

金善澤表示，「現在已經沒人聽他的，但從法律角度來講，他仍然是總統，仍然是國家事務的最終決策權威，沒有他的簽名，什麼事都做不了，這是一個很不穩定和不確定的情況」。

南韓總統豁免權並不適用於涉及叛國或叛亂案件。但一些法律學者爭論，即便尹錫悅被逮捕與拘留，憲法仍然可能讓他繼續任職。佛雷霍夫說，除非總統被彈劾由總理代理，否則總理韓悳洙和國民力量黨魁韓東勳都無法代表尹錫悅行使總統權力，當前狀況有如鬧劇。