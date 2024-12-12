逃不了？南韓國會再表決「金建希特檢法」 195對85票通過門檻

韓國國會今天表決通過針對第一夫人金建希的特檢案。韓聯社報導，在出席國會全體會議的282名議員中，該法案以195票贊成、85票反對及2票棄權通過門檻。

金建希特檢法案全稱為「關於任命特別檢察官查清總統尹錫悅配偶金建希操縱股價事件真相的法案」，需出席國會全會的議員中2/3以上投贊成票才可獲通過。

根據該法案，獨立檢察官調查對象為金建希參與操縱公司股價案，由大法院院長推薦獨立檢察官候選人。

這項法案針對金建希的若干項指控展開調查，包括操縱德意志汽車公司的股價、收受精品包、介入第8屆地方選舉和第22屆大選，以及第20屆總統選舉舞弊等案。

尹錫悅3日深夜宣布戒嚴引發政局紛亂，國會7日表決尹錫悅的彈劾案之前，先對金建希的特檢法案進行表決，票數結果為198票贊成，102票反對，並未通過。