二度出手！南韓檢警再次突襲搜索總統府

「這怎麼算得上內亂罪？戒嚴是正常統治行為。」南韓總統尹錫悅今天12月12日上午突然發表關於戒嚴令的談話，為發動戒嚴令的行動自我辯護。尹錫悅表示，戒嚴是為了讓人民了解在野黨如何令國家職能崩潰，細屬在野黨如何彈劾官員與杯葛預算，堅稱自己動用戒嚴令是為了守護國家，更表示軍隊快速撤走、沒有強力封鎖國會，都是因為他「千方百計避免人員傷亡」；尹最後表示，自己面對彈劾或調查將力抗到底。

2024-12-12 11:58