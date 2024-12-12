二度出手！南韓檢警再次突襲搜索總統府
南韓戒嚴令風波持續延燒，南韓檢警12日再次試圖對龍山總統府進行扣押搜索，以獲取與戒嚴令相關資料。
韓聯社報導，負責調查戒嚴事件的警察廳國家偵查本部特別偵查團當地時間12日下午2點左右，派員前往龍山總統府，以獲取與3日戒嚴令有關的文件和資料。
警方表示，今次試圖搜查總統府附近的聯合參謀本部（JCS）總部，總統府並未受到搜查。JCS在戒嚴令生效時負責設立戒嚴司令部。
警方指出，JCS同意配合調查，會收到JCS自願提交的資料。南韓法令規定搜查軍事、國安相關單位須該單位主管同意。
警方11日試圖進入龍山總統府，搜索目標包括總統室、秘書處、內閣會議室、總統警護處與附近JCS大樓地下的控制指揮室。但當警方到場時，總統警護處人員站在大門前，設置路障不許警方入內搜索，雙方對峙幾個小時候，警方只取得對方自願提交的有限資料。
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