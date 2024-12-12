南韓第二大在野黨黨魁曹國被判刑2年！尹錫悅彈劾案恐生變數
韓聯社報導，南韓第二大在野黨「祖國革新黨」黨魁曹國，因協助子女入讀名校和干預反腐調查，12日上午遭南韓最高法院判處2年有期徒刑。
首爾中央地方檢察廳將要求曹國在13日前自願出庭接受審判，否則將採取行動強行拘捕。判決宣布後，曹國表示將虛心接受法院判決。
根據南韓法律，曹國將喪失國會議員資格，同時將被剝奪5年的被選舉權，無法參加下屆大選。
59歲的曹國畢業於首爾大學、美國加州大學柏克萊分校，曾任首爾大學法學教授，2017年至2019年擔任文在寅總統府民政首席秘書官，2019年9月被任命為法務部長，1個月後即因女兒疑似走後門進入高麗大學就讀等醜聞而下台。
南韓輿論認為，曹國被判刑，可能會對總統尹錫悅的彈劾動議表決有影響。
最大在野黨共同民主黨12日將於國會全體會議上，再次提出針對尹錫悅的彈劾案，預料14日下午表決。
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