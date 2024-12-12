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尹錫悅戒嚴風波以來 日韓外長首度通話

中央社／ 東京12日綜合外電報導

南韓總統尹錫悅本月稍早宣布戒嚴又解嚴，引發一連串政治混亂。日本外務大臣岩屋毅與南韓外交部長趙兌烈，在這場風波爆發後昨晚首度通話，並確認日韓關係重要性不變。

日本放送協會（NHK）報導，趙兌烈說明南韓國內情勢後，岩屋毅對此表示，「即便狀況變成如此，歡迎我們之間的意見溝通。韓國是重要鄰國，應該當作夥伴合作解決國際社會諸多課題」。

兩人隨後確認，不管狀況如何，日韓關係的重要性不變。

雙方也同意，日韓兩國，以及美國在內的三個國家將繼續密切合作，以因應核武和飛彈問題等北韓相關議題。

這場電話會談結束後，岩屋毅向媒體表示，「韓國的政治狀況相當具有流動性，狀況時時刻刻都在變化，不過重要的是，從地區和平與穩定的觀點（因應），政府之間未來持續密切交換意見。我也跟趙外交部長說，以後找機會持續保持溝通。」

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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