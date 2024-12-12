韓執政黨魁也不挺！擬開除尹錫悅黨籍 累計6自家議員倒戈

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聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
南韓總統尹錫悅12日上午無預警發表全國演說。歐新社
南韓總統尹錫悅12日上午無預警發表全國演說。歐新社

南韓總統尹錫悅12日上午無預警發表全國演說，指責在野黨濫用彈劾，企圖癱瘓國政，是繼7日以來，再度向公眾發表談話。對此，執政黨國民力量黨黨魁韓東勳表示，沒有預料到尹錫悅會發表全國談話，稱已緊急命令黨內召開道德委員會，並討論將尹錫悅開除黨籍。

朝鮮日報、東亞日報等報導，韓東勳稍早首度明確表態，支持彈劾尹錫悅，並呼籲該黨議員根據自己信念進行投票，強調目前唯一可行的方案就是彈劾尹錫悅，並指尹錫悅無意提前下台。

他並說，看到此次談話後，已經緊急命令黨內召開道德委員會，並討論將尹錫悅開除黨籍，強調尹錫悅不能再擔任總統，認為這點已更加清楚明瞭。

最大在野黨共同民主黨，12日將於國會全體會議上，再次提出針對總統尹錫悅的彈劾案，預料14日下午表決。截至目前，執政黨已有6名議員公開表態將支持彈劾案。彈劾案要通過至少要8名執政黨議員倒戈。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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