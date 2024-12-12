尹錫悅再發表談話「批在野黨濫用彈劾」！執政黨魁倒戈：支持彈劾
南韓戒嚴令風波持續發酵，總統尹錫悅12日稍早再度發表全國演說，否認緊急戒嚴是內亂，指責在野黨濫用彈劾，企圖癱瘓國政，國會淪為破壞憲法的產物，稱無論是彈劾或調查，都會面對，是繼7日後，再度向公眾發表談話。
執政黨國民力量黨黨魁韓東勳稍早表示，支持彈劾尹錫悅，並呼籲該黨議員根據自己信念進行投票，強調目前唯一可行的方案就是彈劾尹錫悅，並指尹錫悅無意提前下台。
韓東勳發表上述言論之際，最大在野黨共同民主黨，12日將於國會全體會議上，再次提出針對總統尹錫悅的彈劾案，預料14日下午表決；共同民主黨亦計劃彈劾法務部長朴性載和國家警察廳長趙志浩。
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