尹錫悅再發表談話「批在野黨濫用彈劾」！執政黨魁倒戈：支持彈劾

2023年10月7日，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）對以色列發動奇襲，以色列對其根據地加薩展開圍攻，宣稱欲剿滅哈瑪斯。如今戰事屆滿14個月，以色列幾無間斷地攻擊、切斷絕大部分物資進出，已造成加薩逾4萬6,000人喪生，多數都是婦孺；存活的200萬人也在嚴冬雨季面臨缺水、餐風露宿、缺乏醫藥等難關。日益加深的人道危機中，加薩人民一面展現強大韌性、熟練應對戰爭下的日常，但也憂心這場噩夢何時終結。本集《重磅廣播》邀請專職譯者黃楷君，聊聊她關注的加薩議題與文化，以及位處遙遠台灣，能透過哪些管道關注加薩的人權問題。

2024-12-12 09:44