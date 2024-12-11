南韓警方突襲總統府搜索 被擋8小時鎩羽而歸

南韓檢警11日加速調查尹錫悅總統戒嚴事件，警方一度派員試圖搜查被列為嫌疑人的尹錫悅總統辦公室，但因為府方抗拒，最終仍未能入內，只拿到了對方自願提交「非常有限」的文件與資料。

南韓中央日報等韓媒報導，負責調查戒嚴事件的警察廳國家偵查本部特別偵查團調查員，11日前往首爾龍山總統府，也是2017年特別檢察官小組試圖突擊搜索青瓦台以調查時任總統朴槿惠後的首次。

報導指出，由60名人員組成的國家偵查本部特別偵查團於當地時間上午11時36分試圖進入龍山總統府，搜索目標包括總統室、秘書處、內閣會議室與總統警護處。但當警方到場時，總統警護處人員站在大門前，設置路障管制該地區，警方人員就這樣被擋在大門外。

根據報導，警方突襲搜查期間，尹錫悅並不在總統府，據信正待在官邸，但總統官邸截至11日並未納入搜查名單。特別偵查團與總統警護處，就因一方試圖突襲搜查另一方拒絕，對峙將近8小時。

特別偵查團官員晚間在總統府外召開記者會說明，「我們強烈要求直接前往總統室建物，執行搜查與扣押行動，但他們（總統警護處）拒絕讓我們直接去辦公室，理由是官方與軍事機密」。

這名官員表示，「我們試圖透過搜索與扣押令取的資料，很遺憾只收到很小一部分」。

儘管搜查令將尹錫悅列為嫌疑人，也是警方首度對他實施強制搜查。但南韓法令規定，搜查軍事、國安相關單位須該單位主管同意，總統警護處拒絕配合而讓警方搜查陷入僵局，警方最終同意由府方自願提交「非常有限」的文件與資料，媒體只拍到調查員搬了幾個箱子走出龍山辦公室，以及把物品裝進汽車行李箱的畫面。

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