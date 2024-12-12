尹錫悅二度彈劾案 執政黨多人倒戈

南韓最大在野黨共同民主黨預計十二日再度提案彈劾總統尹錫悅，十四日下午五時（台灣時間十四日下午四時）進行表決。南韓媒體報導，執政黨國民力量黨至少十一人將投下贊成票支持彈劾尹錫悅，讓彈劾成立可能性大增。

南韓國會七日首度因違法宣布戒嚴彈劾尹錫悅，但執政黨國民力量黨缺席杯葛，當時除了在野一九二席外，國民力量僅三人投票，未達國會三百席三分之二同意門檻，未能通過，共同民主黨宣告往後將每周提彈劾案。

共同民主黨預計十二日將第二次彈劾案交付國會，並在十四日進行表決。第二次彈劾案料將包含指控尹錫悅直接下令封鎖國會和逮捕議員，形同叛亂。

國民力量黨七日缺席杯葛彈劾案，並提出讓尹錫悅最快明年二月請辭「有序下台」的安排。但隨著南韓國政癱瘓，檢警搜查總統府，逮捕唆使戒嚴的國防部前部長金龍顯等人，國民力量黨內開始出現更多支持彈劾的聲音。

國民力量黨安哲秀、金睿智兩人在七日彈劾案表決投下贊成票，該黨議員金相旭、趙慶泰、金宰燮這兩天也陸續表達支持彈劾。

金宰燮說，尹錫悅拒絕請辭，「期待總統自行下台的主張已無效」，呼籲黨內投票支持彈劾案。

另一名執政黨議員趙慶泰說，尹錫悅似乎也有意讓彈劾案送到憲法法庭以爭取一絲機會，也就是由憲法法庭決定這次戒嚴行動是否違憲。

國民力量黨幹部十日引述總統秘書室長鄭鎮碩與政務首席祕書官洪哲鎬等人的說法表示，「如果要走彈劾，那就走彈劾，我們在憲法法庭不一定會輸」。

南韓東亞日報引述執政黨議員金相旭說法報導，國民力量議員至少十一人將投票贊成彈劾尹錫悅。執政黨議員只要八人倒戈，彈劾案就能過關，尹錫悅將立即停職，由總理代理。彈劾案下一步將送往憲法法庭審議，若判決成立，尹錫悅就必須下台，六十天內重新選舉。