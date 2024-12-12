檢警突襲總統府 尹錫悅恐被捕

南韓檢警十一日加速調查總統尹錫悅涉嫌違反宣布戒嚴事件，警方突襲搜查被列為嫌疑人的尹錫悅總統辦公室，逮捕中央政府與首爾的警察首長；反貪腐機構「高級公職人員犯罪調查處」（ＣＩＯ）表示，若符合條件，將設法拘留與逮捕尹錫悅。

尹錫悅涉嫌三日違法宣布戒嚴，被控內亂罪，目前正在接受刑事調查，且遭限制出境，但尚未被逮捕或接受偵訊。ＣＩＯ處長吳東運在國會答詢表示，「如果情況允許，我們將設法緊急逮捕（尹錫悅），或根據法院令狀執行逮捕，我們將採取一切措施」。

朝鮮日報報導，多項證詞顯示，尹錫悅一手主導宣布戒嚴到部署軍隊的整個過程，檢方據報正考慮指控尹錫悅為「叛亂主謀」，最高可判處死刑。

負責調查戒嚴事件的警察廳國家偵查本部派員前往首爾龍山總統府，準備查抄戒嚴前後的國務會議紀錄等資料，搜查令將尹錫悅列為嫌疑人，也是警方首度對尹錫悅實施強制搜查。但南韓法令規定搜查軍事、國安相關單位須該單位主管同意，總統警護處拒絕配合而讓警方搜查陷入僵局。雙方對峙數小時後，警方最終同意由府方自願提交「非常有限」的文件與資料。

據報導，警方突襲搜查期間，尹錫悅並不在總統府。尹錫悅七日為實施戒嚴致歉以來，就未再公開露面。

南韓警方特別偵查團十一日還逮捕涉嫌配合戒嚴行動的警察廳長趙志浩和首爾警察廳長金峰植，突襲搜索國家警察廳、首爾警察廳和國會警察衛隊，這是南韓警方首度逮捕中央政府與首爾的警察首長。

警方還試圖搜查設立戒嚴司令部的聯合參謀本部（ＪＣＳ）總部，但歷時約四十分鐘後就結束，原因是未能獲得ＪＣＳ同意搜查。

另外，南韓國防部前部長金龍顯涉嫌唆使戒嚴，被控內亂遭到拘留，並經法院批准逮捕，十一日卻傳出在看守所企圖自殺未遂。當時金龍顯在淋浴間等候區，所幸被一名監控室工作人員即時發現，並未造成傷害，他目前被關在保護監室。

北韓官媒朝中社十一日首度報導此事，描述南韓戒嚴危機引發「社會動盪」日益加劇，上百萬人參加一連串抗議活動要求彈劾尹錫悅。報導說，「傀儡尹錫悅原本就面臨重大執政危機和彈劾，卻又出人意表地宣布戒嚴，並將法西斯獨裁政權的槍對準人民。他瘋狂行徑讓人想起幾十年前軍事獨裁時期的政變，這不僅引發南韓反對黨等各界強烈譴責，也引爆民眾要求彈劾的呼聲」。