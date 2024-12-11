尹錫悅可能因戒嚴提前下台 美國抗中計畫恐出現破口

美日韓大衛營峰會2023年首度舉行時，美國總統拜登誇稱三國「創造歷史」。但隨著南韓總統尹錫悅因為試圖戒嚴而面臨彈劾，外交官、官員與分析師指出，外界質疑，南韓下一屆政府，可能讓川普上台後更難對抗中國大陸。

金融時報11日報導，尹錫悅堅定支持美國，主導對日和解，對中國大陸與北韓採取比左翼前總統文在寅更鷹派的立場，但南韓新政府卻可能來自政治光譜另一端。

史丹福大學東亞研究講師施奈德（Daniel Sneider）表示，「與美日建立的三邊安全合作架構，是未來左翼政府最有可能的目標，而且我認為很可能將倒退。實際上川普對這樣的聯盟行動並未表現出興趣，這將讓南韓左派更加容易退出這一架構」。

尹錫悅的外交政策受到左翼在野共同民主黨及黨魁李在明嚴厲指責，如果尹錫悅提前下台，最有可能接任的就是李在明。

尹錫悅執政期間韓日外交和解，李在明稱之為「我國外交史上最可恥和災難性的時刻」，預計李在明將對北韓與俄羅斯尋求更加和解的路線，並排除向烏克蘭供應武器。

尹錫悅2023年受訪時暗示北京對台海緊張局勢負有責任後，陸韓關係陷入危機，李在明當時卻與中國大陸大使公開聯合現身，引發爭議。而李在明3月底為同黨同志拉票時公開說，南韓不應採取敵意外交觸怒大陸消費者，只要對大陸與台灣都說謝謝就好了，而且還特別用中文講「謝謝」，讓執政的國民力量黨指責他對大陸採取「屈從」態度。

南韓智庫「韓國國家安全研究院」中國中心主任朱宰佑表示，「李在明和共同民主黨可以說是親中國，因為他們將改善與北京關係視為改善對北韓關係的前提」。

一位匿名日本政府資深官員指出，東京和首爾關係「良好且不斷改善」不過2年，日方不想回到文在寅執政5年期間經常陷入緊張的關係，「我們認為，南韓過去幾天發生的事情非常負面」。

報導指出，外國的外交官和官員現正質疑，他們是否忽視了尹錫悅的反民主傾向。亞洲政治專家、羅馬路易斯大學客座教授德魯樂漢 （John Delury）表示，亞洲保守派政治人物往往在華府過關，因為他們打著「親美」和「親聯盟」的招牌。

雖然現在的問題是川普上台後會發生什麼事，但一名駐韓美軍前顧問認為，不管首爾接下來是誰掌權，美國主導的「重塑」區域經濟、國防和技術供應鏈遠離中國大陸，都將繼續下去，「事實是，當今地緣戰略環境，將限制南韓政治左派的歷史傾向，難以遠離美國和志同道合國家而與中國更密切結盟」。