南韓總統府遭突查 目前誰掌管國家？

根據韓聯社報導，警方在搜查證上將總統尹錫悅列為嫌疑人，總統辦公室、國務會議室、警衛處等均屬於查抄對象。這是警方首次對尹錫悅實施強制搜查。目前，尹錫悅是否身在總統府內不得而知。

周二（12月10日），韓國前國防部長官金龍顯被批捕。路透社指出，他是尹錫悅的親密盟友。被捕後，他在拘留所曾試圖自殺，但被獄警發現並予以阻止，目前生命無虞。金龍顯12月4日曾就緊急戒嚴事件引發的風波向國民致歉，並向尹錫悅表明辭意。金龍顯周二通過律師發表了一份聲明，稱「此事的全部責任僅在於我個人。」他向韓國人民「深表歉意」，並表示他的下屬「只是服從命令，履行職責。」

本周一（12月9日），韓國法務部宣布，對因緊急戒嚴事件而被立案調查的尹錫悅採取禁止出境措施。這位韓國總統自上周六以來未公開露面，在警方周三突擊檢查其辦公室時也未在場。一名總統安保官員向路透社證實了警方的行動。但後者對此暫未發表置評。

在政治動蕩的背景之下，韓國目前由誰領導？尹錫悅辦公室在周二被問及誰在掌管國家時表示「沒有官方立場」。執政黨國民力量黨（PPP）表示，總理韓德洙暫時負責處理國家事務，同時該黨將尋求讓總統「有序」辭職的方式。不過，這一安排的憲法合法性受到反對黨和部分法律學者的質疑。反對黨共同民主黨表示，計劃於周三提出一項新的彈劾總統法案，並在周六進行投票。這距離上周首次彈劾總統失敗僅一周時間。

（法新社，路透社，韓聯社）

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