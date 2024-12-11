朝鮮日報：檢控尹錫悅全程指揮戒嚴 擬提重刑起訴

韓國檢方正著手偵辦總統尹錫悅宣布戒嚴引發動盪案，多項證詞都顯示，從宣布戒嚴到部署軍隊均由尹錫悅親自指揮，檢方擬以「叛亂主謀」起訴他，依法最重恐判無期徒刑或死刑。

韓國「朝鮮日報」（The Chosun Daily）獨家報導，尹錫悅3日晚間下令戒嚴前曾召開內閣會議，他在會中就表明有意宣布緊急戒嚴，但遭到副總理兼企劃財政部長崔相穆、國家情報院（NIS）院長趙太庸等高層強烈反對。

儘管如此，尹錫悅仍堅持己見並拋下「這是我身為總統的決定」，隨即憤而離開會議室。據報當時尹錫悅的幕僚長鄭鎮碩、國家安全顧問申源湜緊隨其後試圖勸退他，但尹錫悅堅持「這是我的決定，不要再說了」，便於當晚10時27分宣布戒嚴。

宣布戒嚴後不久，據悉尹錫悅在晚間10點時53分致電前國情院第一次長洪長元，下令「配合國防部防諜司令部」。洪長元向檢方供稱，他將這項命令傳達給前國軍防諜司令官呂寅兄，呂寅兄隨即要求國情院追蹤主要政要下落。

與此同時，尹錫悅致電韓國特種部隊指揮官郭鍾根，下令派戒嚴軍進駐國會及國家選舉委員會（National Election Commission）。郭鍾根作證時表示，尹錫悅在電話中要他「砸開國會大門並把國會議員拖出來」。

檢方調查也發現，尹錫悅直接參與起草當晚11時23分頒布的戒嚴令。前國防部長金龍顯向檢方供稱，尹錫悅下令修改戒嚴令中的某些條款，隨後他將戒嚴令交給被任命為戒嚴司令的陸軍參謀長朴安洙，並表示這份戒嚴令已通過法律審查。

檢方特別調查團隊收集到大量證詞都顯示，尹錫悅直接參與了戒嚴令的宣布與實施。據報檢察官準備以主導內亂罪起訴尹錫悅，恐重判死刑或無期徒刑，不過也可能考量各項量刑因素，宣判10至50年有期徒刑。

檢方最快將於本週傳喚尹錫悅展開訊問。