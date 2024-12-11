快訊

外資賣超逾176億元！賣超冠軍竟是它 聯電、鴻海也難逃

倒戈？尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

謝宜容釀公務員之死 衛福部明接棒說明7起霸凌案

聽新聞
0:00 / 0:00

國人皆曰可殺！南韓新民調 逾四分之三受訪者支持彈劾尹錫悅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅7日向全國發表講話，就宣布戒嚴鞠躬道歉。歐新社
南韓總統尹錫悅7日向全國發表講話，就宣布戒嚴鞠躬道歉。歐新社

南韓總統尹錫悅3日實施持續6小時的短命戒嚴後，最近一項民意調查顯示，逾四分之三受訪者贊成彈劾。

南韓中央日報11日報導，民調機構Hangil Research執行與公布的民調顯示，76.1%的受訪者支持彈劾，21.9%反對。具體而言，72.6%強烈支持彈劾，3.5%有些支持，5.3%有些反對，16.6%強烈反對。剩下的2.0%不確定或沒有回應。

按照年齡層來看，30多歲的受訪者支持彈劾比率最高，達85.4%，其次為40多歲和50多歲，分別是82.9%和82.8%。18歲至29歲支持彈劾比率為73.7%，60多歲為69.8%，70歲以上支持彈劾比率為59.6%。

從地區來看，全羅地區最支持彈劾，比率達93.5%，其次是忠清地區的79.2%；釜山、蔚山與慶尚南道為76.7%，仁川與京畿道為76.5%，首爾為72.1%，傳統上傾向保守陣營的大邱和慶尚北道支持彈劾比率也達到61.4%。

從政治傾向來看，進步派89.7%支持彈劾，溫和派為77%，65.3%的保守派表示支持。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案

延伸閱讀

韓媒：本周六14日下午4時 南韓國會再表決彈劾尹錫悅案

韓最大在野黨今將再提彈劾案 國會議長成立特別委員會展開調查

幸災樂禍？沉默8天後北韓勞動新聞首度報導南韓戒嚴風波

南韓年輕人持應援手燈反尹錫悅 K-POP成抗議神曲

相關新聞

國人皆曰可殺！南韓新民調 逾四分之三受訪者支持彈劾尹錫悅

南韓總統尹錫悅3日實施持續6小時的短命戒嚴後，最近一項民意調查顯示，逾四分之三受訪者贊成彈劾。

尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

韓國國會預計於當地時間14日下午5時舉行總統尹錫悅彈劾案第二次表決，至今已有5名執政黨議員預告將投贊成票，甚至有傳聞指出...

彈劾尹錫悅無法避免 南韓前總統文在寅：當務之急是尋覓合憲代理總統

南韓前總統文在寅11日表示，現任總統尹錫悅無法避免彈劾，文在寅指出，現在急需一位「合法」的代理國家元首，進行外交和控制軍...

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

南韓中央日報報導，負責調查3日晚間緊急戒嚴事件的國家偵查本部特別偵查團，11日試圖搜查位於首爾龍山的總統府，但因總統府抗...

南韓總理國會道歉：曾力勸尹錫悅不要實施戒嚴但不被採納

南韓總理韓悳洙11日在國會表示，總統尹錫悅3日晚間召開的國務會議上，幾乎所有人都反對戒嚴，他主張戒嚴會重創南韓的經濟與國...

韓媒：本周六14日下午4時 南韓國會再表決彈劾尹錫悅案

韓國放送公社（KBS）11日報導，南韓最大在野黨共同民主黨預定14日下午5時（台灣時間同日下午4時），開始表決彈劾總統尹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。