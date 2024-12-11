快訊

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

謝宜容裁定收押禁見 疑數起多項工程、採購涉貪待追

尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

中央社／ 首爾11日專電
首爾光化門有民眾舉行燭光晚會，要求南韓總統尹錫悅下台。（法新社）
首爾光化門有民眾舉行燭光晚會，要求南韓總統尹錫悅下台。（法新社）

韓國國會預計於當地時間14日下午5時舉行總統尹錫悅彈劾案第二次表決，至今已有5名執政黨議員預告將投贊成票，甚至有傳聞指出，尹錫悅本人比起請辭，更希望被彈劾。

尹錫悅3日深夜宣布緊急戒嚴，後又因國會緊急通過撤銷而解除，短短6小時戒嚴受國際關注，不滿聲浪不分朝野，但對後續處置仍有分歧。

韓國國會7日下午針對總統彈劾案進行第一場表決，執政黨國民力量議員大多數退場拒投，使議案因投票數未達法定人數而不成立。當時除了在野192席外，國民力量僅3人投票。

國民力量拒絕投票打回彈劾案的方式引起民眾及在野不滿。雖然國會本會期已於10日結束，在野黨準備每週召開臨時會持續提出彈劾案，不排除長期抗戰。

但隨著檢警等調查單位對尹錫悅、前國防部長金龍顯及多名軍、警高層加快調查腳步，國民力量黨內開始出現更多支持彈劾的聲音。

除了安哲秀、金睿智在7日表決就已投下贊成票，國民力量所屬議員金相旭、趙慶泰、金宰燮這兩天也陸續表達贊成彈劾。

金宰燮今天舉行記者會說明，他在7日未參與表決是認為這次表決時間太過倉促，「我認為應該給總統一點整理的時間。就算要請辭，也需要一定程序與時間」。

但他指出，尹錫悅持續拒絕請辭，甚至聽說尹錫悅想看看總統發布非常戒嚴是否會被裁定違憲，「期待總統自行下台的主張已經無效」，呼籲黨內統一投下贊成票。

國民力量在上次表決後提出「有序下台」，在避免國政受影響狀況下，協調尹錫悅請辭、補選新總統的時程；提出尹錫悅在明年2或3月請辭、明年4或5月提前舉行總統選舉的方案。

但趙慶泰今天接受媒體訪問時說，尹錫悅似乎希望彈劾案通過後，送到憲法法庭以爭取一絲機會，也就是由憲法法庭宣布這次戒嚴行動究竟是否違憲。另一方面，國民力量黨內親尹派議員表示：「沒有跟總統確認過這件事。」

東亞日報引述金相旭說法獨家報導，國民力量黨內至少11人將投票贊成彈劾尹錫悅。

若彈劾表決通過，考慮到調查單位的速度，尹錫悅可能立即面臨內亂罪嫌調查及憲法法院的彈劾案審判。與前總統朴槿惠遭彈劾下台後才接受調查的狀況相較，更加蠟燭兩頭燒。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

彈劾尹錫悅無法避免 南韓前總統文在寅：當務之急是尋覓合憲代理總統

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

南韓總理國會道歉：曾力勸尹錫悅不要實施戒嚴但不被採納

韓媒：本周六14日下午4時 南韓國會再表決彈劾尹錫悅案

相關新聞

彈劾尹錫悅無法避免 南韓前總統文在寅：當務之急是尋覓合憲代理總統

南韓前總統文在寅11日表示，現任總統尹錫悅無法避免彈劾，文在寅指出，現在急需一位「合法」的代理國家元首，進行外交和控制軍...

尹錫悅2次彈劾通過機率提高 南韓執政黨5人預告贊成

韓國國會預計於當地時間14日下午5時舉行總統尹錫悅彈劾案第二次表決，至今已有5名執政黨議員預告將投贊成票，甚至有傳聞指出...

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

南韓中央日報報導，負責調查3日晚間緊急戒嚴事件的國家偵查本部特別偵查團，11日試圖搜查位於首爾龍山的總統府，但因總統府抗...

韓媒：本周六14日下午4時 南韓國會再表決彈劾尹錫悅案

韓國放送公社（KBS）11日報導，南韓最大在野黨共同民主黨預定14日下午5時（台灣時間同日下午4時），開始表決彈劾總統尹...

南韓總理國會道歉：曾力勸尹錫悅不要實施戒嚴但不被採納

南韓總理韓悳洙11日在國會表示，總統尹錫悅3日晚間召開的國務會議上，幾乎所有人都反對戒嚴，他主張戒嚴會重創南韓的經濟與國...

南韓戒嚴啟示：帶著前人勇氣，保衛民主的行動者們

編按：南韓總統尹錫悅 12 月 3 日突然發布戒嚴令，命令特種部隊阻止國會議員進入國會表決，引發政治風暴。事件落幕後，輿論發現許多軍人面對無武裝的議員和平民時，其實多有「放水」舉動，沒有造成流血傷亡。正如許多南韓影劇熱衷拍攝的民主化事件，南韓軍人也效法許多歷史榜樣違抗了命令。作者蕭雲在本文感嘆，這一切宛如熱門動畫《葬送的芙利蓮》名場景——因為相信「欣梅爾（前人）一定也會這麼做」，帶著前人勇氣行動的南韓軍人與國民，才能挺過民主必經的波折。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。