彈劾尹錫悅無法避免 南韓前總統文在寅：當務之急是尋覓合憲代理總統

南韓前總統文在寅11日表示，現任總統尹錫悅無法避免彈劾，文在寅指出，現在急需一位「合法」的代理國家元首，進行外交和控制軍方。

韓聯社報導，文在寅在自己的臉書專頁發表上述評論。南韓國會7日以違法宣布戒嚴為由彈劾尹錫悅，但因執政黨議員缺席杯葛，表決失敗。在野黨將再度提出彈劾動議，將在本周六表決，公眾要求尹錫悅下台的呼聲日益高漲。

文在寅表示，「彈劾已成為一條無法避免的路徑，有序下台的唯一途徑就是遵循人民意願和憲法程序」。

文在寅指出，在外交比以往更重要的時刻，確立一位世界承認的合憲代理總統比以往更為緊迫，否則將無法在需要時進行正常外交。他還表示，如果南韓沒有確立合憲的代理總統，在國安危機時期將無法行使正常的軍事指揮權。

文在寅最後寫道，他懇求身為憲法機構的每位國會議員深思這些要點。