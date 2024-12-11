南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

南韓中央日報報導，負責調查3日晚間緊急戒嚴事件的國家偵查本部特別偵查團，11日試圖搜查位於首爾龍山的總統府，但因總統府抗拒而面臨困難，截至當地時間下午3時45分（台灣時間下午2時45分）還未能進入。

該特別偵查團在當地上午11時36分（台灣上午10時36分）試圖搜查南韓總統府，但截至稍早仍因為府方拒絕配合，偵查團在大門前陷入僵局。南韓刑事法規規定，搜查涉及軍事或官方祕密的地點時，須經其負責人同意。

韓聯社報導，該特別偵查團11日向總統府派遣18名偵查員，要搜查總統尹錫悅3日宣布戒嚴前後的國務會議紀錄等資料。警方在搜查證將尹錫悅列為嫌疑人，總統辦公室、國務會議室、警衛處等均屬搜查對象。

這是南韓警方首次對尹錫悅實施強制搜查，警方認為尹錫悅是發動此次「內亂」的主使者。

目前尹錫悅是否人在總統府內不得而知。鑒於內亂罪最重可處死刑，警方下一步有可能逮捕尹錫悅。