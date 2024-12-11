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韓媒：本周六14日下午4時 南韓國會再表決彈劾尹錫悅案
韓國放送公社（KBS）11日報導，南韓最大在野黨共同民主黨預定14日下午5時（台灣時間同日下午4時），開始表決彈劾總統尹錫悅案。
該黨國會黨團發言人姜由楨11日在國會召開黨籍議員會議後對記者說，「今天決定再度提出彈劾案，並在12日的（國會）全體會議報告，14日下午5點進行投票」。
南韓憲法第65條規定，對總統的彈劾訴追，需現有國會議員中的過半數提議，並經現有議員中的3分之2以上贊成，始得通過。
南韓國會現有300席，非執政黨國民力量黨的議員現有192人，即至少需8位執政黨議員倒戈，才能通過彈劾尹錫悅案。
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