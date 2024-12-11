總統寧遭彈劾也不肯下台 但沒人知道南韓目前由誰當家

在民眾抗議、工會罷工的施壓之下，南韓總統尹錫悅顯然仍寧願面對國會彈劾，也不願自己提前下台，因他宣佈戒嚴的暴走行徑所引發的政治動盪局面恐怕一時難以善了，南韓政權也陷入真空。

朝鮮日報報導，尹錫悅拒絕黨內在明年2月或3月下野、緊接著舉行總統選舉的要求。與此同時，反對黨民主黨準備在國會再提案彈劾總統 ，尹錫悅所屬的國民力量黨已有部分成員暗示，這次他們將支持彈劾案。上周六提出的彈劾案因國民力量黨抵制而未達到通過所需的200票門檻。

金屬業勞工周三發動罷工，加入全國要求尹錫悅辭職的抗議行列。南韓最大的金屬相關產業工會韓國金屬工人工會（KMWU）擁有19萬名成員。

尹錫悅正受到接受叛國罪調查，不准出境。但分析人士和外交官不免困惑，目前究竟是誰在治理這個國家。

人民力量黨堅稱，尹錫悅將暫時卸下職務，直至完成辭職協商。英國金融時報詢問，究竟誰在治理南韓時，青瓦台發言人回覆：「這個問題目前沒有官方答案。」

智庫芝加哥全球事務委員會南韓專家弗里霍夫（Karl Friedhoff）說：「沒有人知道軍隊由誰掌控，甚至總統辦公室也無法明確說出誰在治理國家。」「這完全背離了有序的政權轉移。」

國民力量黨黨魁韓東勳和總理韓德洙周日宣布，尹錫悅「不再參與國政，包括外交工作」，內閣正著手協商「有序下台」的安排。

然而，法律學者質疑，尹錫悅將總統權力移交執政黨和內閣，並未憲法依據。國際外交官也對在與朝鮮半島局勢緊張之際，究竟誰掌控南韓軍隊的指揮權提出疑問。

高麗大學法學教授金善澤表示，「雖然沒有人再聽他的，但從法律角度來看，他仍然是總統。」「他仍然是國家事務的最終決策權威，任何事情都需要他的簽署才能生效。目前的局勢非常不穩定且充滿不確定性。」

弗里霍夫也表示，無論是總理還是執政黨領袖，都沒有權力代行總統職權，他形容當前局勢是一場鬧劇。

多位高階將領已公開表示，他們會拒絕服從尹錫悅再次下達實施戒嚴的任何命令。然而，南韓國防部周一向記者證實，尹錫悅仍是三軍統帥。

金善澤說：「聯合參謀本部已表示，他們將自行判斷是否有必要服從尹錫悅的命令。這真是非常奇怪的局面。」