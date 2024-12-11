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戒嚴風波首位被捕！南韓前國防部長金龍顯 看守所傳輕生未遂
綜合南韓報導，一名看守所官員11日在國會聽證會上證實，前國防部長金龍顯10日晚間在看守所企圖自殺，並未成功，當時他在淋浴間等候區，所幸被一名控制室工作人員即時發現，並未造成傷害，他目前被關在保護監室。
金龍顯因教唆戒嚴遭控內亂遭拘留並逮捕，是緊急戒嚴事件以來，第一個因為此事，被法院簽發逮捕令的人。
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